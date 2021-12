Doch noch Lichtblicke

Angelika Munteanu über das Meistern einer schwierigen Zeit.

Die Woche war recht finster. Nicht nur des regenwolkenverhangenen Himmels oben. Auch wenn’s keiner wahrhaben mag: Corona hat das Saale-Holzland fest im Griff. Mit stetig steigender Inzidenz ist der Kreis auf dem schlechten Weg, zum Ostthüringischen Erzgebirge zu werden. 3G, 2G, 2Gplus machen zudem jedem zu schaffen. Um auf Nummer Sicher zu gehen, stehen die Menschen an Apotheken Schlange, wo rare Schnelltests wieder zu haben sind. Lange Schlangen auch an den Testtagen, die mobile Teams des DRK im Landkreis anbieten. Denn ohne den Unbedenklichkeitsschein von befugter Stelle geht kaum noch was: Keine Fahrt im Bus, kein Fitness im Studio und das Täglichbrotverdienen am Arbeitsplatz auch nicht. Nicht nur das Gesundheitsamt ist an der Belastungsgrenze. Belastend ist die Situation für alle – erst recht, da die Corona-Vorsorge im ländlichen Raum – anders als in den großen Städten nebenan – nicht flächendeckend und täglich zu haben ist.

Aber es gibt Lichtblicke. Nachdem die Impfstelle der Kassenärztlichen Vereinigung in Eisenberg dicht gemacht wurde, genau als die vierte Welle der Pandemie anbrach, können sich seit dieser Woche auch die Saale-Holzländer wieder in ihrem Kreis impfen lassen. An Aktionstagen ohne Termin. Schlangestehen ist also auch hier vorprogrammiert, wie der Impftag am Donnerstag in Stadtroda gezeigt hat. Ab diesem Sonnabend gibt es bis Weihnachten zudem drei Impfaktionstage der Funke Mediengruppe Thüringen in Eisenberg, um der Pandemie Herr zu werden.

Licht ins Dunkel bringen jetzt auch die weihnachtlich geschmückten Städte und Dörfer im Kreis und ein wenig Freude zum zweiten Advent.