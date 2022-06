Dorfflurbereinigung Stadtrodaer Ortsteil Quirla abgeschlossen

Quirla. Wege ausgebaut, Hecken und Tümpel angelegt sowie Grundstückszuschnitte verbessert

Viele Ziele sind im Zuge der Dorfflurbereinigung Quirla erfolgreich umgesetzt worden, nun fand das langjährige Projekt offiziell und in feierlichem Rahmen einen Abschluss. Bereits am 17. Mai 2000 wurde die Dorfflurbereinigung für den gesamten Ort angeordnet. Damals war durch den Ausbau der A4 der nördlich der Landstraße 1076 gelegne Teil von Quirla in das sogenannte Unternehmensflurbereinigungsverfahren Teufelstal einbezogen worden. Nachdem man auch im südlichen Ortsteil viele Mängel, unter anderem in der Infrastruktur entdeckte, ordnete man folglich eine Flurbereinigung für den gesamten Ort an. Mit diesem Schritt erhielt Quirla zudem automatisch die Möglichkeit Fördermittel für die Dorferneuerung zu erhalten. Flurbereinigungen sind zwar sehr aufwendige und über mehrere Jahre laufende Projekte, bringen aber auch zahlreiche Vorteile mit sich. So werden beispielsweise kleine, zersplitterte Flächen zu größeren zusammengefasst, wodurch Vorteile für den Grundstückseigentümer entstehen, wenn in etwa ein Verkauf ansteht. Auch können die Flächen so meist effektiver genutzt werden. Eine solche Bereinigung kann jedoch auch Hürden mit sich bringen, wie Nachbarschaftsstreitigkeiten über den Verlauf von Grundstücksgrenzen.

Ergebnisse der Dorfflurbereinigung Quirla

Wie Uwe Köhler, Präsident des Thüringer Landesamt für Bodenmanagement und Geoinformation zunächst beim Abschlussgespräch der Dorfflurbereitung im Gemeinschaftshaus „Waldschlösschen“ erklärte, habe man zu Beginn des Verfahrens auch in Quirla vor wesentlichen Problemen gestanden. So etwa getrennte Eigentümer am Boden und am Gelände, Wege in schlechtem Zustand, baurechtliche Mängel im Ort mit Fremdzuwegungen oder auch Überbauungen. Durch die Bereinigung habe man nun unter anderem Bauplätze geschaffen, Grundstückszuschnitte verbessert, besagte Überbauungen beseitigt sowie für eine Ortsranderschließung gesorgt. „In der Flurbereinigung fördern die Europäische Union, der Bund und unser Freistaat die entstehenden Kosten mit bis zu 80 Prozent, hier in Quirla waren es sogar 90 Prozent“, erklärte Köhler vor Ort das Verfahren und dessen Finanzierung.

Man wolle den ländlichen Raum stärken und für gleichwertige Lebensverhältnisse in allen Landesteilen sorgen, mit der Dorfflurbereinigung sei ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung getan, so Infrastrukturstaatssekretärin Barbara Schönig, die dem Termin ebenfalls persönlich beiwohnte. Derzeit würden zahlreiche weitere Verfahren dieser Art laufen, jedes bringe seine eigene Geschichte mit sich. Ohne ehrenamtliches Engagement gehe es jedoch wie so häufig nicht, nun freue sie sich über ein gelungenes Beispiel für ländliche Entwicklung. Verfahrensleiter Ralf Prüger dankte zunächst dem ehemaligen Bürgermeister Wolfgang Simon und dem amtierenden Robin Kusch für die gute Zusammenarbeit und gab einen kurzen Abriss der vergangenen 22 Jahre. So zeigte er einige Ergebnisse, wie zum Beispiel den Ausbau des Heckenweges oder des Mühlenweges. Das sich alles bis 2022 ziehe, hätte man jedoch nicht erwartet.