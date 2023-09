Dorfkümmerin in Serba sorgt mit bunten Nachmittagen, dass Senioren in Gesellschaft bleiben

Serba. Zum nächsten Seniorennachmittag will die Dorfkümmerin die Reihe „Erzähl’ mir aus deinem Leben...“ fortsetzen.

Oft wird über Einsamkeit und Vereinsamung älterer Menschen gesprochen. Die Erfahrung zeigt jedoch, dass diesem Trend mit ein wenig Eigeninitiative entgegengewirkt werden kann. Ein Beispiel dafür ist Serba, wo sich Dorfkümmerin Kathrin Löbel unter anderem um ältere Menschen kümmert und ihnen zu sozialen Kontakten verhilft. Der letzte Seniorennachmittag vor wenigen Wochen sei ein voller Erfolg gewesen, sagt sie. Nun steht am 28. September die nächste Veranstaltung im Terminkalender.

„Die Vorbereitungen am Tag zuvor waren gut organisiert: Tische gestellt, Deko drapiert, Bowle angerichtet, das Bierchen kalt gestellt und viele Anmeldungen eingegangen. An jenem Donnerstag füllten sich die Plätze, Gäste aus unseren Ortsteilen Klengel, Trotz und Serba, Senioren aus Bürgel und Hainspitz sowie ehemalige Einwohner und Freunde des Ortes hatten sich auf diese Veranstaltung gefreut“, schreibt Kathrin Löbel an die Redaktion. Die Veranstaltung sei ein Höhepunkt des monatlichen Seniorencafés mit Begegnungen, Gesprächen, Informationen und Kulturprogramm gewesen. „Ein Herr hatte sich das Fleck-Sauer-Ensemble gewünscht, diesen Wunsch konnten wir erfüllen.“

Es sei eine fröhliche Atmosphäre gewesen, auch Kurzentschlossene hätten ihr Kommen nicht bereut. Löbel: „Ich möchte mich bei den ‘Engeln für Senioren’ bedanken, die sich regelmäßig für die Vorbereitung der Seniorentreffen in Serba engagieren.“

Zum nächsten Seniorennachmittag will die Dorfkümmerin die Reihe „Erzähl’ mir aus deinem Leben...“ fortsetzen, wobei Bewohnerin Ute Seifert das Wort erhalten soll. „Jeder Mensch hat Spannendes zu erzählen. Ich finde, diese Lebensgeschichten sind es wert, gehört zu werden.“

28. September, 14.30 Uhr, Seniorennachmittag in Serba (Saal). Eingeladen sind neben den Seniorinnen und Senioren aus Serba, Klengel, Trotz und Hainspitz ehemalige Bewohner dieser Gemeinden sowie Interessierte. Voranmeldung unter 0157/53772294 erbeten.