Drängler verletzt Fahrer eines Müllautos in St. Gangloff

St. Gangloff. Ein Müllauto versperrte einem Autofahrer in St. Gangloff den Weg. Damit wollte der sich aber nicht so einfach abfinden.

Ein besonders ungeduldiger Autofahrer hat am Mittwoch in St. Gangloff den Fahrer eines Müllfahrzeuges verletzt. Laut Polizei drängelte sich der 57-Jährige morgens in der Straße der Republik an dem Müllauto vorbei, obwohl ihm Pkws entgegenkamen. Die Fahrer dieser Wagen konnten bremsen und so Unfälle verhindern.

Dagegen fuhr der Drängler den Müllwerker an, als dieser aus seinem Wagen ausstieg. Der 38-Jährige wurde leicht verletzt. Und damit immer noch nicht genug: Nun flüchtete der Verursacher vom Unfallort. Wenig später bekam er allerdings Besuch von der Polizei und musste seinen Führerschein abgeben. Außerdem erwartet den Mann jetzt ein Strafverfahren.