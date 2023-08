Am 3. September wird in Crossen ein neuer ehrenamtlicher Bürgermeister gewählt. Peter Kuhlmann, Herbert Zimmermann und Jürgen Fuchs (von links) kandidieren.

Drei Männer, ein Stuhl: Wer in Crossen Bürgermeister werden will

Crossen. Wer zur Bürgermeisterwahl in Crossen am 3. September antritt und was diese Kandidaten antreibt

Die Gemeinde Crossen sucht einen neuen ehrenamtlichen Bürgermeister. Am Sonntag, 3. September, dürfen die Bürgerinnen und Bürger nach dem Rücktritt des bisherigen Bürgermeisters Uwe Berndt (Die Linke) nun erneut wählen. Drei Kandidaten bewerben sich um das Amt. Wir haben gefragt, was sie antreibt, welche Probleme sie aktuell in der Gemeinde sehen und welche Ziele sie verfolgen.

Der parteilose Jürgen Fuchs ist 60 Jahre alt, arbeitet als Lehrer an einer Schule für Pflegefachkräfte, lebt in Ahlendorf und tritt als Einzelkandidat an. Seit zwei Jahren ist er berufener Bürger im Bau- und Ordnungsausschuss. „Mit Bürgerbeteiligung für Crossen schaffen wir es gemeinsam“, lautet sein Wahlspruch.

SPD-Mitglied Herbert Zimmermann aus Ahlendorf ist 69 Jahre alt, tritt für die Bürgerinitiative Holzland an, ist erster Beigeordneter im Gemeinderat und Rentner. 48 Jahre lang war er in der Elektrobranche in Gera tätig sowie 20 Jahre Betriebsratsvorsitzender.

Peter Kuhlmann ist 66 Jahre alt, lebt in Crossen und arbeitet als Küchenbauer in Gera. Auch als Gemeinderatsmitglied war der gelernte Bergmann bereits in Crossen aktiv. Er tritt an für die Initiative Bürger für Crossen. Sein Motto lautet „Thüringen ist Heimat und Crossen unser gemeinsames Zuhause“.

Warum kandidieren Sie, und was motiviert Sie?

Peter Kuhlmann: „Aus dem Willen heraus, mehr für den Ort zu tun, alle Bürger anzusprechen und einzubinden. Wir sind in einer fürchterlichen Schieflage. Es gibt viele Depressionen und Stillstand, darüber müssen wir hinweg.“

Jürgen Fuchs: „Weil ich versuchen möchte, etwas zu verändern. Alle meckern immer bloß, aber keiner tut etwas. Und meine Motivation? Crossen ist eine Gemeinde, in der man etwas mit der Bevölkerung erreichen kann. Eine ganze Menge ist schon geschafft. Warum sollte man jetzt aufhören? Sicher ist es kein leichtes Amt, aber aus Erfahrungen lernt man, und das motiviert mich.“

Herbert Zimmermann: „Ich bin seit 2019 im Gemeinderat und seitdem auch 1. Beigeordneter. Weil die Wahl 2020 verschoben wurde, war ich auch ein Vierteljahr amtierender Bürgermeister, da durfte ich das Amt schon bekleiden. Seit dem Rücktritt von Uwe Berndt bin ich wieder amtierend, und man hat mit der Zeit einen Einblick, wie alles funktioniert und lernt seine Mitstreiter und Gemeinderäte kennen. Ich glaube, zu den meisten habe ich keinen schlechten Draht. Meine Motivation ist, das weiterzuführen, der Draht wird ja nicht plötzlich abreißen. Es ist normal, dass man nicht immer einer Meinung ist. Aber man muss sehen, dass das Beste für Crossen herauskommt.“

Welche obersten Ziele verfolgen Sie?

Peter Kuhlmann: „Es ist grundsätzlich verfrüht, von genau definierten Zielen zu sprechen. Wer auch immer den Ort vertreten darf, braucht nach der verfehlten Übergabe eine tiefgreifende Analyse, um zu sehen, wo wir stehen. Als grobe Aufgaben, jedoch ohne Wertung der Wichtung, würden da stehen: Der Zustand des Bauhofes, Sicherheit, die Haushaltskonsolidierung, die Jugendarbeit. Es ist beschämend, dass ein Spendenaufruf gestartet werden musste, um den Jugendclub aufrecht erhalten zu können. Ein bewegendes Thema ist auch der Kiesabbau. Da ist genaue Einsicht der Faktenlage nötig, allseitige Meinungen und Stimmen müssen gehört werden. Es gibt Pro und Contra. Ein weiteres zentrales Thema ist das Schloss, es gehört zu Crossen und wird auch immer im Bild von Crossen bleiben. Die Vereinstätigkeit ist wichtig, wir müssen uns hier im Ort wohlfühlen und Menschen, die sich gern versammeln, kann man auch positiv ansprechen, motivieren. Hochwasserschutz ist ein ganz großes Thema, das man favorisieren muss und nun Fachleute agieren lässt. Bildung und Schule: Eine gute Schule zieht Leute ins Dorf und wir brauchen Zuzug. Auch die Seniorenarbeit darf nie vergessen werden – großer Dank dabei an Frau Meißgeier und deren Mitstreiter.“

Jürgen Fuchs: „Erst einmal möchte ich mir einen Überblick über den Stand der Dinge verschaffen. Was läuft schon, was steht noch an. Da gibt es so viele Aufgaben zu bewältigen. Meine obersten Ziele sind zudem die Einbeziehung der Bevölkerung und Transparenz.“

Herbert Zimmermann: „Dass Crossen unbedingt wieder aus der Haushaltskonsolidierung herauskommt. Damit wir als Gemeinde wieder selbst über unsere Finanzen bestimmen können. Auch das Schloss liegt mir am Herzen, dass dort ein Konzept erarbeitet wird, wie es weitergeht. Ich bin froh, dass der Innenhof saniert wird, das kann nur der Anfang sein. Der 5. Bauabschnitt im Rosental konnte nicht fertiggestellt werden, das muss wieder aufgenommen werden.“

Weshalb sollten sich die Crossener für Sie entscheiden?

Peter Kuhlmann: „Herz, Verstand, Mut und Lebenserfahrung.“

Jürgen Fuchs: „Weil ich ein Außenstehender und kein gebürtiger Crossener bin und Dinge mit anderen Augen sehe als viele, die hier geboren worden sind. Und da ich keiner Partei angehörig bin.“

Herbert Zimmermann: „Es würde mich reizen, diese Aufgabe in Angriff zu nehmen. Eine gewisse Erfahrung bringe ich mit. Und ich kann nur sagen, dass ich mein Bestes gebe. Man wird für sechs Jahre gewählt, da kann man einiges bewegen. Aber es liegt auch an den Finanzen.“

Welche Probleme sehen Sie aktuell in der Gemeinde?

Peter Kuhlmann: „Generell die Haushaltslage, damit das gemeinsame Leben wieder in Schwung kommen kann. Das Ansinnen ist es, dass der Bürgermeister mehr oder minder ein Moderator wird, die Gemeinderäte nicht wie stimmberechtigte Statisten behandelt werden. Es muss aufhören, das Dorf in einer Autokratie zu führen. Sicher wird es schwer sein, jedem gerecht zu werden, aber jede Anfrage ist wichtig. Eine gewisse Wahlmüdigkeit ist zu spüren, doch die Menschen dürfen sich in uns, der Initiative “Bürger für Crossen“ erkannt fühlen, sollen wieder Vertrauen fassen und schwungvoll mitmachen.“

Jürgen Fuchs: „Ich nenne es eher Aufgaben und nicht Probleme. Bisher habe ich keinen detaillierten Einblick und muss mir erst einen Überblick verschaffen. Dass bisher die Crossener in wichtige Entscheidungen nicht ausreichend miteinbezogen worden sind, sehe ich als Aufgabe.“

Herbert Zimmermann: „Die Finanzausstattung, die wir haben. Auch die Sauberkeit, wir haben einen Bauhof, aber die Gerätschaften sind sehr alt, hier muss etwas passieren. Irgendwann brauchen wir mit Blick auf Ordnung, Sauberkeit und Gefahrenbeseitigung neue Geräte, aber da fehlt uns das Geld. Dann das Klubhaus als kulturellen Mittelpunkt, was ich gerne am Leben erhalten würde, vieles findet dort statt. Auch der Tourismus mit Elsterradweg und Floßgraben müsste vorangetrieben werden.“

Möchten Sie die Bürgerinnen und Bürger künftig in Entscheidungen und Pläne miteinbeziehen oder erst Ergebnisse präsentieren?

Peter Kuhlmann: „Grundsätzlich alle miteinbeziehen. Deshalb brauchen wir zum Beispiel präzisere Veröffentlichungen im Amtsblatt. Die nichtöffentlichen Gemeinderatssitzungen sollten auf das Minimum, das die Kommunalaufsicht fordert, reduziert werden. Bürgerversammlungen sollten wieder ein fester Bestandteil werden, um zu erfahren, wo der Schuh drückt. Aber auch die Bitte an die Bürger gilt, die Sitzungen des Gemeinderates intensiver zu besuchen.“

Jürgen Fuchs: „Ich möchte die Menschen vorab miteinbeziehen, dass sie sich aktiv miteinbringen können. Ohne aktive Bürger funktioniert es nicht.“

Herbert Zimmermann: „Man muss die Crossener schon miteinbeziehen und die Bürger rechtzeitig informieren, wenn Projekte anstehen. Dass Bürger Meinungen bekunden, da bin ich sehr offen.“