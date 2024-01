Drei Menschen bei Unfall im Saale-Holzland-Kreis verletzt - darunter ein elfjähriges Mädchen

Trotz Drei Personen sind bei einem Unfall in Trotz verletzt worden. Ein betrunkener Autofahrer hatte den Unfall verursacht und flüchtete anschließend.

Bei einem Unfall im Saale-Holzland-Kreis sind Freitagabend gegen 22.30 Uhr drei Menschen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, missachtete ein 27-jähriger Autofahrer die Vorfahrt an der Kreuzung an der B7 in Trotz.

Der Unfallverursacher überfuhr bei ausgeschalteter Ampelanlage aus Richtung Bad Klosterlausnitz kommend das Stoppschild und rammte den Wagen eines auf der B7 aus Richtung Hainspitz kommenden 55-Jährigen. Die beiden Fahrer und eine elfjährige Beifahrerin des geschädigten Fahrzeuges wurden durch den Aufprall leicht verletzt.

Der Unfallverursacher versuchte anschließend zunächst mit seinem Fahrzeug und anschließend zu Fuß zu flüchten, Passanten hielten ihn aber fest.

Der Grund für den Fluchtversuch konnte schnell ermittelt werden: Ein Atemalkoholtest mit dem Unfallverursacher ergab 0,86 Promille. Daraufhin wurde mit ihm eine Blutentnahme durchgeführt und sein Führerschein sichergestellt. Der Mann muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, fahrlässiger Körperverletzung und Verkehrsunfallflucht verantworten. Weiter wurde durch den Unfall ein Teil der Ampelanlage und ein Zaun beschädigt. Der Sachschaden beträgt rund 80.000 Euro.

