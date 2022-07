Drei Tage Party: Thierschneck feiert wieder Lindenfest

Thierschneck. „Die Vorfreude ist groß“, sagt Bürgermeisterin Carla Meierl, nachdem zwei Jahre nur eine Minivariante des Lindenfestes gefeiert werden konnte.

Die Gemeinde Thierschneck feiert am Wochenende ihr 60. Lindenfest. „Nachdem wir wegen Corona zwei Jahre nur ein kleines ‘Kein-Linden-Fest’ begehen konnten, ist die Vorfreude jetzt groß“, sagt Bürgermeisterin Carla Meierl (Bürgerinitiative Thierschneck). Organisiert wird das Lindenfest, das auf dem Dorfplatz stattfindet, vom Lindenverein und der Gemeinde. Gleichzeitig werden 650 Jahre Thierschneck gefeiert.

Los geht es am Freitag, 1. Juli, um 20 Uhr mit einer Ein-Euro-Party und Musik von „DJ Bert“ aus Camburg. „Die Party kommt bei der Jugend immer gut an“, so Meierl. Samstag, 2. Juli, zeigt dann Dieter Kneist aus Dorndorf-Steudnitz ab 17 Uhr Bilder zum Thema „Thierschneck im Wandel der Zeit“. Ab 20 Uhr wird zum Tanz mit „Ad Libitum“ eingeladen. Sonntag, 3. Juli, ziehen die Schkölener Blasmusikanten ab 8 Uhr von Hof zu Hof, bis „Tommys Jägerklause“ – ebenfalls aus Schkölen – zum Mittagstisch einlädt. 14 Uhr startet das Dorf- und Kinderfest, ab 15 Uhr treten die „Thüringer Gugge Musiker“ aus Apolda auf.

„Auf das Sportfest, das sonst am Samstag stattfand, verzichten wir in diesem Jahr aufgrund des großen Aufwands. Zudem ist es schwierig, ausreichend Teams zusammenzubekommen“, sagt Meierl. Gleichzeitig sei die Anspannung größer als in der Vor-Corona-Zeit. „Haben wir an alles gedacht? Ist genug zu Essen und Trinken da? Oder bleibt zu viel übrig? – das sind Fragen, die wir uns gerade stellen“, so Meierl.

Dennoch hofft sie, dass an den drei Tagen wieder jeweils 150 bis 300 Besucher zum Lindenfest kommen – und damit deutlich mehr, als Thierschneck Einwohner hat. „Gerade für Jüngere, die weggezogen sind, ist es immer ein schöner Anlass, vorbeizukommen. Diese Tradition wollen wir noch viele Jahrzehnte beibehalten“, sagt Meierl.