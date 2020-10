Das Gesundheitsamt des Saale-Holzland-Kreises hat am Freitag drei weitere positive Corona-Fälle gemeldet. Es handele sich um eine Frau und einen Mann aus unterschiedlichen Orten im nördlichen Teil des Landkreises, sowie eine infizierte Person, die dem Gesundheitsamt bereits am Donnerstag gemeldet worden war.

Das Geschlecht und eine regionale Einordnung zum letztgenannten Fall gab die Behörde nicht an. Derzeit sind 18 aktive Fälle im Landkreis bekannt, 99 sind beendet. 98 Personen befinden sich in Quarantäne, für 1541 endete die Quarantänezeit bereits. Die Ermittlungen zu den neuen Fällen liefen noch, so die Mitteilung der Behörde.