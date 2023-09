Dritte Brehm-Aktionswoche in Renthendorf

Renthendorf. Für den Bau eines Vogeldaches greifen die Kinder selbst zu Säge, Nagel und Hammer

Es wurde laut im Werkraum des Brehm-Schullandheims. Schüler der fünften Klasse des Gymnasiums Ernestinum aus Gotha waren zu Gast. Nach einer Vogelwanderung, einem Wiesenfrühstück, dem Bau zusammen mit der Pädagogin Ulrike Sprecht eines eigenen riesigen Vogelnests aus Materialien, die man in der Natur findet und einer Vogel-Traumreise ging es praktisch weiter. Während eine Hälfte der Klasse im Museum war, betätigte sich die andere Hälfte handwerklich. Auf dem Plan stand ein Vogeldach mit zwei Aufhängungen. Die obere zum Befestigen am Ast, die untere um Meisenknödel anzubringen. Das Dach schützt das Vogelfutter.

Schullehrer Stefan Schießl und Leiter des Brehm-Landschulheims Uwe Zimmermann unterstützten die Kinder. Die Schüler waren eifrig bei der Sache, auch wenn nicht alles von Beginn an rund lief. Gemeinsam wurde das Holz zugeschnitten, Kanten abgeschliffen und das Vogeldach zusammen genagelt. Christian Ludwig Brehm war ein ehemaliger Schüler des Gymnasiums Ernestinum, daher bestehe zwischen der Schule und Brehm eine enge Verbindung. Die Aktivitäten im Brehm-Landschulheim sollen die neuen Fünftklässler untereinander bekannt machen. Teambuilding nennt sich das.

Fünftklässler des Gymnasiums Ernestinum in ihrem selbstgebauten Vogelnest. Foto: Larissa König

Vogelwanderung kam gut an

Auf die Frage hin, ob die Kinder heute immer noch an Natur und Tieren interessiert seien, kann Uwe Zimmermann das nur bestätigen. „Die Kinder sind sehr interessiert an dem Thema. Die Vogelwanderung kam gut an. Mittlerweile sind nicht mehr allzu viele Vögel da, aber es gibt noch reichlich andere Tiere im Wald zu entdecken“, sagt er. Auch Stefan Schießl vom Gymnasium Ernestinum sagt, dass die jüngeren noch viel Wissen aus der Grundschule haben. „Die Grundschulen haben da sehr gute Vorarbeit geleistet. Die Kinder kennen die meisten Vögel“, so der Lehrer.

Mädchen wie Jungen waren gleichermaßen motiviert, die Vogeldächer korrekt zusammen zu bauen. „Ich hatte schon in der Grundschule werken. Schade, dass wir das jetzt nicht mehr in der Schule haben. Mir macht das Spaß“, sagt eine Schülerin der Gruppe. Die Mädchen hätten mehr Geduld als die Jungs, die gerne schnell arbeiten, sagt Uwe Zimmermann. Zusammen mit den Schülern zeigt er die Bedienung der elektrischen Bandsäge. Gemeinsam wird gehämmert, gesägt, ausprobiert und noch mal neu begonnen, wenn das Dach noch etwas schief aussah. Wer schon fertig war, bemalte das Vogeldach mit bunten Farben.

Praktische Arbeit gehört dazu

Die fertigen Vogeldächer dürfen die Kinder mit nach Hause nehmen. Dabei geht es zum einen darum etwas zum Thema Natur und Tiere zu machen, zum anderen lernen die Kinder anhand von einfachen Aufgaben mit der Hand zu arbeiten und die verschiedenen Werkzeuge richtig zu benutzen.

Für den Abend waren Filme geplant. Die Filme beschäftigen sich auch mit Brehm, der Natur und den Tieren. Die Kinder sollen sich mit den Namen beschäftigen. All diese Angebote für Kinder dauern eine Woche an. Willkommen sind alle neuen Klassen, die sich untereinander besser kennenlernen, etwas gemeinsam lernen und unternehmen möchten. Dieses Jahr fand bereits die dritte Aktionswoche statt.