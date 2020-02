Dritter Seniorentag in Eisenberg wirft seine Schatten voraus

Der dritte Eisenberger Seniorentag am 16. September dieses Jahres wirft seine Schatten voraus und beschäftigte die Mitglieder vom Seniorenbeirat der Stadt Eisenberg am Montag zur Februar-Sitzung. Die Veranstaltung steht in diesem Jahr unter dem Thema Gesundheitskompetenzen und wie sich diese erlangen oder verbessern lassen.

Im Foyer der Stadthalle werden sich verschiedene Aussteller zum Thema mit Informationsständen präsentieren, Mitarbeiter eines Sanitätshauses sollen den richtigen Umgang mit dem Rollator erläutern. Zusammen mit der Physiotherapie aus den Waldkliniken sind sportliche Übungen zur Lockerung geplant, auch ein Kulturprogramm mit dem Auftritt eines Chors und von Tanzgruppen wird vorbereitet.

Gesundheitskompetenzen vermitteln und stärken

Die Zusammenarbeit mit den Waldkliniken will der Seniorenbeirat in diesem Jahr sukzessive ausweiten. Konkret will man für ältere Bürger Vorträge zu allerlei Gesundheitsthemen anbieten. „Ich könnte mir vorstellen, dass wir in Richtung Herbst eine Vortragsreihe starten“, meinte Bastian Guntermann, in den Waldkliniken zuständig für Marketing und Kommunikation, der als Gast der Sitzung beiwohnte. Thematisch seien orthopädische Fragen aber auch der Bereich innere Medizin, Chirurgie oder Proktologie denkbar.

Weiterhin will sich der Seniorenbeirat mit der Wald-Apotheke in Verbindung setzen, die bereits in unregelmäßigen Abständen Gesundheitsvorträge anbietet. „Vielleicht lässt sich daraus auch ein gemeinsames Angebot machen“, überlegte Runa Hüttner, die sich dazu informieren möchte.

Für die Weihnachtsfeier werden Sponsoren gesucht

Auch die Weihnachtsfeier für Senioren am 2. Dezember spielte in der Sitzung am Montag bereits eine Rolle. Alle Eisenberger, unabhängig von der Mitgliedschaft in einem Verein, sollen dazu eingeladen werden. Nun diskutierten die Mitglieder darüber, wie eine Finanzierung gesichert werden kann. Überlegt wurde der Verkauf von Eintrittskarten, um die Kosten zu decken. Da es sich beim Seniorenbeirat allerdings nicht um einen gemeinnützigen Verein handelt, könnte dafür eine Umsatzsteuer fällig werden, gab Hauptamtsleiter Holger Schmoock zu bedenken.

Runa Hüttner wiederum schlug vor, da ja noch ausreichend Zeit bis zum Termin sei, auf Sponsorensuche zu gehen. Vielleicht finde sich eine Möglichkeit, die Veranstaltung ganz kostenfrei für die Besucher zu gestalten. „Denn dann erreichen wir auch mal andere Senioren – und nicht immer das gleiche Publikum.“

Finanzierung für Seniorenwegweiser noch unklar

Für den geplanten Seniorenwegweiser wird am Konzept gefeilt „Ich möchte einhundert Prozent Inhalt haben und keine Werbung“, sagte Frank-Dieter Lindner. Wie dann die Finanzierung der Broschüre, die zwischen 30 und 35 Seiten haben soll, gestemmt wird, ist aber noch offen. „Es muss ja keine Hochglanz-Broschüre werden, da lässt sich sparen“, meinte Lindner. Eine Auflage von 1000 Stück ist vorgesehen, die Fertigstellung aber nicht vor 2021.

Der Seniorenwegweiser soll als eine Art Kompass Ansprechpartner und Kontaktinformationen auflisten, zu allen für Senioren relevanten Themen. Dazu zählen Begegnungsstätten und Vereine, zu Pflegediensten und Essen auf vier Rädern bis hin zur Hospizarbeit und Palliativversorgung. Bis zur nächsten Sitzung soll sich nun jedes Beiratsmitglied individuell über weitere Themen für den Seniorenwegweiser und die Umsetzung der Broschüre Gedanken machen.

Nächster Seniorenbeirat in Eisenberg am Montag, 9. März, 10 Uhr, Pabst-Saal, im Hof der Stadtbibliothek