Pflegedienstleiter Alexander Hoffmeister zusammen mit seinen Mitarbeiterinnen Anna Marx (links) und Heidi Hombusch vorm Eingang des neuen Beratungsbüros in der Biberacher Straße.

DRK berät Senioren in Eisenberg künftig vor Ort

Eisenberg. Neues Beratungsangebot für Pflegebedürftige und ihre Angehörigen in der Kreisstadt.

Sichtlich stolz zeigt sich Alexander Hoffmeister, Pflegedienstleiter des DRK-Hauspflegedienstes in Eisenberg, gemeinsam mit seinen Mitarbeiterinnen vor dem Banner des neuen Beratungsbüros in der Biberacher Straße 1 in Eisenberg.

Der erfahrene Pflegedienstleiter und sein Team stehen den Anwohnern ab dem 6. September jeden Dienstag in der Zeit von 12 bis 15.30 Uhr Rede und Antwort zu allen Fragen rund um pflegerische Versorgungs- und Betreuungsleistungen. Das neue Beratungsangebot befindet sich im vierten Stock des Wohnblocks in der Biberacher Straße 1 und ist problemlos über den Aufzug zu erreichen. Außerhalb der Öffnungszeiten können Termine nach Vereinbarung unter 036691 62916 bei Hoffmeister wahrgenommen werden. Die Beratungsgebiete erstrecken sich vorerst auf ambulante und teilstationäre Versorgungsleistungen für Senioren und informieren zum Hausnotruf und zur Kurzzeitpflege sowie zu Fahrdiensten, Betreuungsangeboten und Unterstützung der Eltern im Krankheitsfall.

Aber auch bei Fragen zu den Leistungen der Pflegeversicherung im Allgemeinen und deren Finanzierung berät das DRK-Team vor Ort und bietet Hilfestellung bei Anträgen. Gern vermitteln die Fachkräfte zwischen verschiedenen Anbietern und nutzen das vorhandene Netzwerk zur Weiterleitung der persönlichen Anliegen der Klienten.

„Wer schon einmal in der Situation war, sich um häusliche Unterstützung für seine Angehörigen zu kümmern, der weiß, welche Herausforderungen dies mit sich bringt und welche Probleme es birgt. Oftmals sehen sich Angehörige unter Zeitdruck mit zahlreichen Möglichkeiten konfrontiert, die allein und ohne das nötige Vorwissen kaum zu bewältigen sind. Hier wollen wir ansetzen und die Betroffenen bestmöglich unterstützen und beraten“, erklärt Andreas Dippl, Vorstand für den Geschäftsbereich Seniorendienste, das neue Beratungsangebot.

„Sobald ein Mieter von uns Hilfe braucht, stehen wir mit unseren qualifizierten Pflegefachkräften sofort bereit. Die Beratung sowie die Vermittlungen sind für die Anwohner im Wohngebiet kostenfrei“, so Alexander Hoffmeister abschließend.