Eisenberg. Für das DRK-Jubiläum in Eisenberg sollen eine Chronik und ein Film entstehen. Dafür wird nach Material gesucht.

DRK Eisenberg blickt auf 125-jähriges Bestehen

Bereits jetzt haben die Vorbereitungen für ein großes Jubiläum der Rotkreuzgemeinschaft Eisenberg begonnen. Im kommenden Jahr kann die RKG Eisenberg ihr 125-jähriges Jubiläum feiern.

Bereits seit 1996 werde zum Thema „Krankenhaus- und Samariterwesen sowie Rotkreuzgeschichte in der Stadt Eisenberg“ geforscht, geschrieben, gesammelt und Beiträge veröffentlicht, berichtet Heimatforscher Bernd Greibich aus Eisenberg. Weiteres Material wird aber immer gesucht.

„In Zeiten der Pandemie kann man aber nicht zu jedem Einzelnen gehen und fragen, ob noch irgendwo ein Bild, Ausweis, Urkunde, Uniformen, Taschen oder ähnliches vorhanden ist“, meint er. Daher wolle er auf diesem Weg auf sein Anliegen aufmerksam machen.

Zum Jubiläum sind ein Film und eine umfassende Chronik zur Arbeit der Hilfsvereine und der Geschichte des Roten Kreuzes in Eisenberg geplant.

„Viele werden sich noch an die Festwoche 1996 zum 100-jährigen Jubiläum erinnern“, so Greibich. Das habe verdeutlicht, dass Eisenberg schon immer ein wichtiger Standort des Roten Kreuzes in Deutschland war.

Wer zum Jubiläum der Rotkreuzgemeinschaft Eisenberg Material wie Bilder oder Dokumente beisteuern kann, wendet sich an Bernd Greibich unter Telefon 036691/46743 oder E-Mail an bernd-greibich@t-online.de.