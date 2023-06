E-Bike-Fahrerin kollidiert mit Reh: 59-Jährige bei Unfall im Saale-Holzland-Kreis schwer verletzt

Tautenhain. Bei einem Unfall im Saale-Holzland-Kreis zog sich eine 59-Jährige schwere Verletzungen zu.

Schwere Verletzungen erlitt eine 59-jährige E-Bike-Fahrerin am späten Freitagabend, als sie im Saale-Holzland-Kreis auf einem landwirtschaftliche Weg zwischen Tautenhain und Seifartsdorf mit einem Reh zusammenstieß. Wie die Polizei am Sonntag informierte, sei das Tier unvermittelt auf die Fahrbahn gelaufen, so dass die Frau nicht mehr ausweichen konnte und zu Fall kam.

Durch den Sturz zog sie sich eine Kopfverletzung und mehrere Knochenbrüche zu. Ihr Helm bewahrte sie glücklicherweise vor schlimmeren Verletzungen. Das Reh lief nach dem Zusammenprall davon.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.