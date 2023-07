Edle Tropfen in Bad Klosterlausnitz ausgeschenkt

Lisa Bauer beim Weinausschank auf dem 30. Pfälzer Weinfest an der Kurparkbühne in Bad Klosterlausnitz.

Bad Klosterlausnitz. Saale-Holzland und Landkreis Bad Dürkheim in Rheinland-Pfalz füllen ihren langjährige Partnerschaft mit Leben – und die Gläser mit Wein

Mittlerweile zum 30. Mal wurde an der Kurparkbühne im Kurpark in Bad Klosterlausnitz das Pfälzer Weinfest gefeiert. Von Freitag bis Sonntag gab es für die Besucherinnen und Besucher ein buntes Programm und reichlich Wein zu verkosten. Landratsamt und Kurgemeinde luden gemeinsam ein, um die langjährige Partnerschaft zwischen dem Saale-Holzland und dem Landkreis Bad Dürkheim in Rheinland-Pfalz mit Leben zu füllen. Unter anderem trat am Samstagnachmittag das Saxophon-Ensemble „Geschwister Taktlos“ auf der Kurparkbühne vor zahlreichen Gästen auf.