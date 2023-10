EFC lädt zur Halloween-Party in Eisenberg

Es wird wieder schaurig in der Eisenberger Stadthalle: Am 30. Oktober wird zur Halloween-Party eingeladen.

Eisenberg. Sowohl für große als auch für kleine Gäste wird an zwei Tagen das passende Programm geboten.

Schaurig und gruselig geht es am kommenden Montag, 30. Oktober, wieder zu, wenn der Eisenberger Faschingsclub zur Halloween-Party einlädt. Ab 20 Uhr geht es am Abend in der Stadthalle los. Musik legt auch in diesem Jahr der Eisenberger DJ NippDelayus auf. Zudem soll eine Fotobox für die passenden gruseligen Erinnerungen sorgen, lässt Lisa Bauer vom Faschingsclub wissen. Die Halloween-Party ist „Ü16“.

Karten für die Veranstaltung können für 8 Euro im Vorverkauf in der Eisenberger Tourist-Information, bei „Meißner Paper & more“ sowie erstmalig auch online unter www.tixforgigs.com/Event/51807 gekauft werden. Die verbliebenen Karten sind an der Abendkasse erhältlich.

Am Dienstag, 31. Oktober, veranstaltet der Eisenberger Faschingsclub zudem eine Halloween-Party für Kinder. Von 15 bis 18 Uhr können die kleinen Gäste mit Grusel-Disco, Zuckerwatte, Fotobox, Spielen und Spaß in der Stadthalle feiern, bevor die Kinder unter dem Motto „Süßes sonst gibt’s Saures“ um die Häuser ziehen. Der Eintritt kostet für Kinder 1,50 Euro und für Erwachsene 3 Euro. Für Erwachsene, die am Vorabend bereits die Halloween-Party besucht haben und ihr Ticket vorzeigen, kostet der Eintritt nur 1 Euro, informiert der Eisenberger Faschingsclub.

„Wir freuen uns auf zahlreiche große und kleine Gruselfans und wollen die beiden schaurig schönen Veranstaltungen genauso rocken, wie im letzten Jahr“, kündigt Lisa Bauer vom EFC an.