Ehrennadel für Bürger von Bürgel

Schützenhaus in Bürgel

Bürgel. Stadtrat Bürgel tagt am 8. Dezember

Zur Stadtratssitzung am Dienstag in Bürgel sollen verdiente Bürger mit der Ehrennadel der Töpferstadt ausgezeichnet werden. Zudem will Bürgermeister Johann Waschnewski (CDU) über die Grundlagen der Haushaltsplanung für 2021 informieren. Dem Bericht des Bürgermeisters und einer Fragerunde der Stadträte folgt zum Ende des öffentlichen Sitzungsteils eine Bürgerfragestunde.

Zur Sitzung des Stadtrates müssen die infektionsschutzrechtlichen Hygienebestimmungen eingehalten werden, dazu gehört unter anderem das Wahren von Mindestabständen und das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung.

Stadtrat: Dienstag, 8. Dezember, 18.30 Uhr, Schützenhaus Bürgel