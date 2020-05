Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ein Bad Klosterlausnitzer Spielplatz bleibt noch geschlossen

Auf dem Buchberg in Bad Klosterlausnitz hat die Gemeinde auf dem Spielplatz eine neue Wippe installiert. Zudem wurden der Sandkastenrand erneuert und neuer Sand aufgefüllt. Am 12. Mai erfolgt noch eine Abnahme durch den Tüv. Und weil auf der Spielplatzfläche Grassamen ausgesät wurden, müssen sich die Buchberg-Kinder noch etwas gedulden, bevor sie den Spielplatz in Besitz nehmen können. Geöffnet sind dagegen seit Dienstag, 5. Mai, alle anderen Spielplätze in der Kurgemeinde.