Ein Besuchermagnet: Uwe Steimle kommt nach Eisenberg

Das Aus von Kabarettist Uwe Steimle beim MDR und die damit verbundenen Diskussionen haben Ende vergangenen Jahres für viele Schlagzeilen gesorgt. Hartmut Lindner, Betreiber der Stadthalle in Eisenberg, hat nichts dagegen: „Da sind unsere Kartenverkäufe gleich nach oben gegangen“, sagt er lachend. Im April ist der Dresdener mit seinem neuem Programm „Fludschen muss es“ in Eisenberg zu Gast – „Für mich ein absoluter Höhepunkt im Programm“, meint Lindner. Das letzte Steimle-Gastspiel vor zwei Jahren sei mit 600 Besuchern restlos ausverkauft gewesen.

Ansonsten zeigt ein Blick auf die geplanten Veranstaltungen in 2020 vor allem viel Bewährtes. So kommen Volksmusik-Fans auf ihre Kosten, wenn Anita und Alexandra Hofmann im Frühjahr in ihr „Wunderland der Träume“ einladen, zusammen mit Gästen wie Mara Kayser oder den „Cappuccinos“. Auch die Auftritte vom Kabarett „Fettnäppchen“ aus Gera haben in Eisenberg Tradition. In diesem Jahr zeigen Chefin Eva-Maria Fastenau und ihre Kollegen wieder ihr Frauentags- und Weihnachtsprogramm in der Stadthalle.

Volles Haus herrscht in der Regel, wenn Christian Schmied zum „Bartanz“ einlädt. Dafür können sich Fans den 25. April und den 10. Oktober notieren. „Seit ein paar Tagen steht zudem fest, dass Christian Schmied auch wieder die Silvesterveranstaltung in der Stadthalle organisiert, die ist super gelaufen, es gab nur Gutes zu hören“, sagt Hartmut Lindner. Ebenso gut angenommen würden die Antik- und Trödelmärkte, die es nach einigen Jahren Pause nun wieder in Eisenberg gibt. „Zur letzten Auflage am vergangenen Wochenende sind 29 Aussteller dabei gewesen, das ist wirklich hervorragend gelaufen.“ Daher wolle man versuchen, noch weitere Termine für dieses Jahr festzumachen.

Speziell für Kinder warten im Programm der Stadthalle vor allem im ersten Quartal Angebote. So können Klein und Groß im „Dinosaurierland“ Mitte des Monats zahlreiche Modelle von Urzeit-Giganten bestaunen. Gleich drei Tage lang verwandelt sich die Halle Anfang Februar in ein Kinderparadies mit Hüpfburgen in jeglicher Form. Zum Spiele- und Tobemarkt am 29. Februar können sich die Kleinen an verschiedenen Stationen wie Bull Riding, an der Torwand oder einem lebensgroßen Mensch-ärgere-dich-nicht-Spiel auspowern.

Investiert werden soll in diesem Jahr erneut in die Technik der Stadthalle. „Im ersten Quartal soll unter anderem unser Mischpult erneuert werden“, sagt Hartmut Lindner. Besuchertechnisch habe man sich 2019 auf dem Niveau der Vorjahre bewegt: rund 25.000 Gäste konnten begrüßt werden.

Aus dem Programm der Stadthalle 2020

Dinosaurierland am 18. und 19. Januar, jeweils 11 bis 18 Uhr

Kinderparadies, ganztägig vom 31. Januar bis 2. Februar

Schulranzenmesse am 8. Februar, ab 10 Uhr

Kinderfasching (15. Februar, 14.30 Uhr), Faschings-Gala (22. Februar, 20 Uhr), Senioren-Fasching (23. Februar, 14 Uhr) und Rosenmontags-Gaudi (24. Februar, 19.30 Uhr) mit dem EFC

Job-Messe am 28. Februar

Spiele- und Tobemarkt am 29. Februar, 13 bis 18 Uhr

Wunderland der Träume am 14. März, 16 Uhr

Kabarett Fettnäppchen am 22. März und 6. Dezember, jeweils ab 16 Uhr

Kinderkleiderbasar am 28. März

Uwe Steimle am 18. April, 19.30 Uhr

Bartanz am 25. April und 10. Oktober, jeweils ab 20 Uhr

Die Musikantenparade zur Weihnachtszeit am 11. Dezember, 16 Uhr

Silvesterparty am 31. Dezember, ab 20 Uhr