Die Mitglieder der Volkssolidarität in Königshofen durften sich über einen Blumengruß freuen.

Königshofen. Der Vorstand der Volkssolidarität in Königshofen hat sich für seine Mitglieder eine blumige Aufmerksamkeit überlegt. Von der Resonanz darauf war man überwältigt.

Ein Blumengruß gegen die Einsamkeit in Königshofen

Momentan können sich die über 30 Mitglieder der Volkssolidarität in Königshofen nicht wie gewohnt treffen. Als kleine Aufmunterung besorgten Elke Dittmar und Gudrun Frische vom Vorstand daher einen rosigen Blumengruß, den sie mit einer kleinen Nachricht versehen vor die Haustür ihrer Mitglieder stellten. „Die Reaktionen waren überwältigend“, freute sich Gudrun Frische, eine Frau habe vor Freude sogar geweint. Vom Blumengroßhandel Oehlemann in Königshofen sei man bei dieser Aktion großzügig unterstützt worden, so Gudrun Frische.