Ein Hochbeet mit Mehrwert für Senioren in Bürgel

Auch wenn es hübsch anzuschauen ist, soll das neue Kräuter-Hochbeet auf dem Gelände der Senioren-Wohnanlage von Inhaberin Henrike Köber nicht nur etwas fürs Auge sein. Da sind sich Nelly Riedel, Lotti Giegling, Marlene Giegling und Lara Polz, einig. Die vier Schülerinnen der Hermsdorfer Regelschule haben das mit viel Aufwand gestaltete Hochbeet im Rahmen eines Schulprojektes umgesetzt.

Es solle den Senioren eine Freude bereiten und ihnen später vielleicht eine Beschäftigung bieten, etwa beim Gießen, erörtern die 15-Jährigen. Bepflanzt ist die Eck-Konstruktion mit Salbei, Pfefferminze, Thymian, Lavendel oder auch Sonnenhut und Ringelblume. Denn die Kräuter sollen gezielt in der Anlage zum Einsatz kommen, etwa in Duftform oder in der Küche.

Ein Objekt mit einem Nutzen

Im Rahmen des Schulprojektes hatten sich die Schülerinnen einen Sponsor gesucht und über persönliche Verbindungen Kontakt zur Pflegeeinrichtung aufgenommen. Ziel war es, ein Objekt herzustellen, dass einen echten Nutzen bringt. „Inklusive Ideenfindung arbeiten wir bestimmt schon seit Februar daran“, sagt Marlene Giegling. Die Arbeit an den Holzelementen mit Unterstützung einer Tischlerei, der Aufbau und das Bepflanzen hätten viele Stunden in Anspruch genommen. Sie alle hätten zuvor kaum Erfahrung mit der Arbeit mit Holz gehabt, die Erfahrung habe ihnen aber Spaß gemacht. Die Schülerinnen hoben auch die Rolle ihrer Projektarbeitsleiterin Frau John hervor.

Henrike Köber war voll des Lobes: „Eine tolle Sache!“ Vor allem die Kommunikation und Offenheit der Schülerinnen gegenüber Vorschlägen habe sie begeistert. Unsere Bewohner und die Mitarbeiter freuen sich sehr.