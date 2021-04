Ein Kleinod im Verbund

Andreas Schott über das Jagdschloss von Trockenborn-Wolfersdorf.

Das in den Jahren 1547 bis 1552 errichtete Jagdschloss „Fröhliche Wiederkunft“, welches das als eines der wenigen ernestinischen Bauten bis heute in seiner ursprünglichen Bausubstanz weitestgehend erhalten ist, macht das Jagdschloss ja so reizvoll.

Doch das von außen bezaubernd schillernde Antlitz des Schlosses verbarg lange Zeit, dass im Inneren teils schwere Schäden hinter dicken Mauern lauerten. Entdeckt werden konnten sie erst, als Kernsanierungsarbeiten im Hauptturm starteten. Doch zum Glück wurden die Schäden am nationalen Denkmal entdeckt – zu dem wurde es 2017 erklärt – und konnten mit Hilfe der Denkmalpflege sowie Landes- und Bundesprogrammen behoben werden.

Weitere Hilfe wird zwingend notwendig sein, um das Schloss mit seinem Freigelände als touristischen Anziehungspunkt weiter entwickeln zu können. Weitere Ideen dafür sind schon geboren und sollen zeitnah umgesetzt werden. Und die Verantwortlichen des Schlosses sehen Gebäude und Anlage ohnehin als historische Bestandteile der touristischen Region im Verbund unter anderem mit der Leuchtenburg, dem Brehm-Museum in Renthendorf, dem Hummelshainer Schloss, der Jagdanlage Rieseneck und der Bürgeler Klosterkirche. Im Verbund also Synergien schaffen, von dem alle profitieren.