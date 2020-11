In warmen und natürlichen Grün-, Gelb- und Brauntönen schmückt sich seit einigen Wochen der Artenschutzturm in Dothen. Seit 1999 haben die Mitglieder vom Naturschutzverein Eisenberg den Turm, der ursprünglich als Trafohäuschen gebaut wurde, unter ihren Fittiche und seither viel daran gearbeitet.

„Wir haben im Inneren Zwischenböden eingebaut und Nistkästen für Schleiereulen und Turmfalken errichtet“, sagt Wolfram Voigt vom Verein. Den Dachboden habe man für Fledermäuse geöffnet. Für die kleinen Tiere soll außen zusätzlich noch eine Holzverkleidung als Unterschlupfmöglichkeit angebracht werden. Außen am Artenschutzturm können zudem Meisen eigene Nistkästen aufsuchen.

Der Turm sei für Vögel aller Art schon lange ein Anziehungspunkt, weiß der engagierte Naturschützer: „Der Turm wurde schon immer gut angenommen, aber dieses Jahr war wirklich ein Höhepunkt.“ Denn gleich zweimal nutzten Schleiereulen den Artenschutzturm in Dothen für die Brut – das erste Mal mit acht Jungtieren, das zweite Mal mit vier Jungtieren. „Die erste Brut war noch nicht einmal ausgeflogen, da wurde schon an der nächsten gearbeitet“, hat Voigt beobachtet.

Wegen der Mäuseplage, die vielen Landwirten Kopfzerbrechen bereitete, sei der Tisch für die Vögel immer reichlich gedeckt gewesen. Auch die Turmfalken hätten in diesem Jahr gleich doppelt im Dothener Turm gebrütet.

Vögel bleiben ihrer Brutstätte für längere Zeit treu

Man habe dem Turm zwar schon vor einigen Jahren etwas Farbe gegönnt, nun habe sich der Verein aber entschlossen, das Äußere des Turms mit Vereinsgeldern und Privatspenden richtig ansehnlich zu machen. Für die Gestaltung der Außenhaut konnte man Melanie Volkland aus Eisenberg gewinnen, die mit ihrer Firma Volkland & Rinn auch viel als Kirchenmalerin und Denkmalpflegerin in der Region unterwegs ist.

Den Artenschutzturm in Dothen konnte sie ganz nach eigenem Geschmack verschönern. „Wir haben den Künstlern da freie Hand gelassen“, sagt Wolfram Voigt lachend. Im Herbst gingen die Arbeiten vonstatten – „wenn man sich den Turm heute anschaut, dann haben sie sich wohl von den Farben inspirieren lassen.“

Die Vögel bleiben dem Turm im Übrigen für längere Zeit treu: „Wenn sie einmal erfolgreich hier gebrütet haben, dann sind sie regelmäßig da.“ Dahingegen habe der Verein in einem zweiten Artenschutzturm nahe der Walkmühle im Mühltal, den die Mitglieder ebenfalls betreuen, in diesem Jahr keinerlei Aktivität beobachten können. „Hier passiert im Gegensatz zu Dothen derzeit leider gar nichts“, so Wolfram Voigt.