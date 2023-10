Ein rundum gelungenes Fest in Eisenberg

Eisenberg. Landmarkt kürt die beste Marmelade. Da gab es eine Überraschung.

Diätassistenten und Ernährungsberater mussten am gestrigen Sonntag ganz stark sein oder ihr eigenes Knäckebrot mitbringen. Zum traditionellen Landmarkt in der Eisenberger Innenstadt wurde geschlemmt, was das Zeug hielt. Von der Roster über Wild, Fischbrötchen, Zuckerwatte, Bier, Kuchen, Kaffeespezialitäten, Honig bis zu Langosch und Feldgieker gab es so ziemlich alles zu kaufen, was der Gaumen in der herbstlichen Jahreszeit begehrt. Der Landmarkt am ersten Oktoberwochenende sei auch immer eine Art Erntedankfest, war von Veranstalterseite – der Stadtverwaltung Eisenberg – zu erfahren.

Eisenberger Grundschülerin siegt beim Marmeladenwettbewerb

Schon kurz nach der Eröffnung am Vormittag herrscht reges Treiben auf dem Marktplatz. Viele Menschen drängen sich am Marmeladenstand, wo 43 selbstgekochte Sorten auf Toastbrot verkostet werden können. Bedauerlich, dass man im geheimen Wahlgang nur eine Stimme abgeben darf, die Aufstriche sind alle köstlich. Den Sieg tragen schließlich die Eisenberger Grundschülerin Marta Henneberg und Mama Manuela mit ihrer Süßkirschenmarmelade davon.

Süßer Brotaufstrich scheint eine Renaissance zu erleben, denn Gedränge herrscht auch am benachbarten Marmeladenstand von Nicole Kruse, Inhaberin der Eisenberger Marmeladenmanufaktur. Die Geschmacksrichtungen Erdbeer, Erdbeer-Heidelbeer, Himbeer, Heidelbeer-Lavendel und Birne-Mango sind die Trendsetter der Saison. „Die Nase vorn hat heute allerdings Marille“, sagt Kruse. Außer den genannten Früchten verarbeite sie Quitte, Aronia und Aprikosen. „Die Menschen geben wieder Geld für Qualität aus“, sagt Kruse erfreut, denn Handarbeit habe ihren Preis. Wer nicht weiß, wie Marmelade gekocht wird, darf beim Schaukochen zusehen. Sogar Bürgermeister Michael Kieslich probiert sich als Marmeladenkoch. „Als ob er den ganzen Tag nichts anderes täte“, bescheinigt Profiköchin Kruse und gibt dem Stadtoberhaupt eine glatte Eins. Ein fester Termin sei der Landmarkt im Terminkalender von Korbmachermeister Frank Birkfeld. Er führt sein Handwerk an der Sitzfläche eines Stuhles vor. Wissen die Menschen solche Handarbeit noch zu schätzen? „Wieder“, antwortet Birkfeld. „Viele haben gemerkt, dass billig nichts für die Dauer ist.“ Sein Auftragsbuch fülle sich schnell, verrät der Handwerker. „Das liegt auch daran, dass es nicht mehr sehr viele Korbmacher gibt.“

Am Stand von Petra Spät aus Jena gibt es selbstgefertigte Kerzen, Seife sowie Selbstgestricktes und -gesponnenes. „Strickwaren befinden sich im Aufwärtstrend“, hat sie festgestellt. Farbentscheidungen seien vom Typ des Käufers abhängig, weniger vom Alter. „Die einen mögen gedeckte Farben, anderen kann es nicht bunt genug sein.“

Verbunden mit dem Landmarkt ist die Aktion Heimatshoppen. Auf dem Steinweg haben die Geschäfte geöffnet. Weil es hier nicht so viel zu essen und keine Sitzgelegenheiten gibt, herrscht nicht ganz so viel Andrang wie auf dem Markt. Eine Shopping-Queen wird von Christine Daum, Vorsitzende der Innenstadt-Initiative dennoch gekürt. Heike Wurzel aus Etzdorf darf sich über 150 Euro freuen.

Monika und Michael von Thaler gehen in den Ruhestand

Anerkennung vonseiten der Innenstadt-Initiative gibt es auch für Monika und Michael von Thaler, die 20 Jahre lang fester Bestandteil des Vereins waren und jetzt in den Ruhestand gehen. Am Ende des Steinweges ist der Flohmarkt der von Thalers gut besucht. Was heute hier eingenommen wird, soll der Kinderinsel im Kinderschutzbund zugute kommen. „Heute finden viele Ukrainer den Weg zu uns, um Handtücher, Geschirr, Spielzeug und mehr für ihren Hausstand einzukaufen“, erzählt Monika von Thaler.

Zurück auf dem Markt. Am Mittag findet hier eine Honigversteigerung statt. „Eisenberger wilde Sehnsucht“ heißt die Marke. Das erste Glas geht für 12.50 Euro über den Tisch des Auktionators. Kreateur ist der Imkerverein Eisenberg und Umgebung. Dessen Vertreter Gottfried Schumann erzählt die Geschichte, die zur Namensgebung führte. „Der Honig stammt von Wildbienen. Wenn diese sich vermehren, gefällt es ihnen zu Hause nicht mehr. Sie schnappen ihre Königin und gehen auf Wohnungssuche.“ Die Wahl des wilden Bienenvolkes sei schließlich auf ein Fachwerkhaus gefallen. „Sobald dessen Bewohner das Licht einschalteten, suchten sich die Bienen ein Schlupfloch und waren plötzlich im Wohnzimmer.“ Irgendwann wehrten sich die Hausbewohner gegen die ungebetenen Gäste und baten die Imker um Hilfe.

35 Händler und schätzungsweise 3500 Besucher – wie zufrieden ist man auf Veranstalterseite? „Wir sind absolut zufrieden“, sagen Bürgermeister und Stadtmanager Max Nottrodt unisono. „Dazu die positive Resonanz der Händler, gute Gespräche und das prachtvolle Wetter – es ist ein gelungenes Fest. Für die unentbehrliche Hilfe danken wir dem Feuerwehrverein und allen ehrenamtlichen Helfern.“

Vom Wetter angetan ist auch Pelzhändler Steffen Weidhaas aus Schleiz. „Wir hatten hier schon so starken Wind, dass wir uns mit Stricken am Rathaus festbinden mussten. Insofern ist das heute eine wahre Pracht.“