Ein Schultag mit Geisterstunde in Neustadt

Wolfersdorf/Neustadt. „Die ich rief, die Geister, werd’ ich nun nicht los!“ Im Fall von Ulrich Schubert aus Wolfersdorf sind 30 schelmisch lächelnde Gespenster am Stiel nicht Goethes Ballade vom „Zauberlehrling“ entwichen. Die hölzernen Gesellen kommen geradewegs aus der Roda-Werkstatt Stadtroda, wo sie Steffen Winkler in seiner Holzwerkstatt liebevoll aus chinesischem Sperrholz gesägt hat. Los werden alle erwachsenen Beteiligten die Geister binnen weniger Minuten – nämlich an 24 Erstklässler der Schlossschule in Neustadt an der Orla im benachbarten Saale-Orla-Kreis. Mit Spezialfarbe und Pinsel bewaffnet warten die Kinder unter schaurigem Geheul schon sehnsüchtig auf die nahende Geisterstunde.

Gestern übergaben Patrik Roth, Leiter der Roda-Werkstatt Rehabilitationszentrum Stadtroda gGmbH, Steffen Winkler und Professor Ulrich Schubert aus Wolfersdorf den XXL-Blumentopf mit Holzgespenstern an die Schüler. In einem Projekt soll vor ihren ersten großen Ferien noch etwas Kreatives entstehen. „Wenn die Kinder ihre Geister mit nach Hause nehmen und diese nachts leuchten, schwebt der Schulgeist auch in den Ferien über ihnen“, scherzt Schubert, der als Vater eines Mädchens aus der Klasse den in der Roda-Werkstatt produzierten Klassensatz Geister sponsert. Steffen Winkler indes freut sich, dass seine detailverliebt mit Geschenkschleife geschmückten Sperrholzkameraden selbst bei Klassenlehrerin Anja Uebel und anderen Lehrkräften gut ankommen. „Ich habe vorher aufgezeichnet, wie das Ganze aussehen soll und für jeden Geist etwa fünf Minuten gebraucht“, verrät der Holzarbeiter.

Die Kinder jubeln und können das Ende der Frühstückspause kaum erwarten, um ihr Gespenst individuell zu gestalten. Bereits vor Lieferung der Holzgeister hatten sie sich einen Namen ausgedacht. Raschel soll der Geist der Schlossschule heißen. Am Holzstiel befinden sich allerdings jeweils zwei Geister – ein großer und ein kleiner. „Ich habe zwei ausgesägt, damit der große Geist nicht so allein ist“, meint Winkler und erntet für diese Worte ringsherum Beifall. Patrik Roth ist sichtlich berührt. „Wenn Kinder sich freuen, ist das doch was Herrliches.“ Aber auch was Steffen Winkler über das Alleinsein sagte, bewegt ihn. „Viele Menschen wären sehr einsam, wenn sie ihre Arbeit in den Roda-Werkstätten nicht hätten“, sagt Roth später. „Auch wenn es ihnen nicht so gut geht, wollen sie unbedingt arbeiten“, sagt er voller Anerkennung. „Viele können nicht verstehen, dass sie mit 60 plötzlich aufhören sollen, obwohl sie noch leistungsfähig sind.“

Ulrich Schubert kann ihm da nur beipflichten. „Ich war lange in den USA tätig. Dort, aber auch in anderen Ländern kann man arbeiten, so lange man Lust hat und in der Lage dazu ist.“ Der Wissenschaftler ist bekennender Fan der Werkstätten. „Ich finde großartig, was dort geschieht und möchte diese Arbeit unterstützen“, sagt er. Aus diesem Anliegen sei vor einigen Jahren die Idee mit der Holzfigurenspende entstanden. Als seine Tochter Emma noch den Kindergarten besuchte, lieferte die Werkstatt Holzblumen. „Dafür sind die Schulkinder zu groß, deshalb sind wir auf Gespenster umgestiegen“, sagt Schubert lachend. Sein Engagement in Bezug auf die Roda-Werkstätten will er fortführen. „Unserer Gesellschaft tut es nicht gut, wenn wir unser Augenmerk ausschließlich auf Leistungsträger richten. Es gibt so viele Menschen, die auch ihre Arbeit verrichten, aber unserer Hilfe bedürfen. Die werden oft übersehen. Für sie möchte ich mich einsetzen.“