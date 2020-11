Am Samstag findet in Bürgel ein Tag der offenen Töpfereien statt. Viele Keramiker laden von 10 bis 17 Uhr die Kunden zum Stöbern in ihren Geschäften ein. Doch der Tag wird sich anders gestalten als üblich.

Viele Geschäfte und Lokale in den Gemeinden der Region stehen aufgrund der aktuellen Maßnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus unter Druck. Gleichzeitig ist häufig aus den Medien zu vernehmen, dass der Onlinehandel unter diesen Umständen einen zusätzlichen Aufschwung erlebt. Von Nahrungs- und Genussmitteln bis hin zu Elektronik und fast allem, dass sich in ein Zustellfahrzeug quetschen lässt: Es heißt, die Zahl der Online-Bestellungen steige immer weiter. Doch gilt das auch für hochwertige Töpferwaren aus Bürgel?

Falk Wächter, Geschäftsführer von Echt Bürgel. Foto: Ute Flamich

Dazu sagt Falk Wächter, Geschäftsführer der Töpferei Echtbürgel GmbH, am Mittwoch: „Der Online-Handel wird immer mehr“, um gleich darauf aber einzuschränken: Das sei allerdings noch längst kein Ausgleich für den Umsatz, der in diesem Jahr an anderer Stelle weggebrochen sei. Ganz aktuell zum Beispiel: „Bestellungen über das Internet ersetzen keine fünf gestrichenen Weihnachtsmärkte“, verdeutlicht er. Mit der Absage vieler Weihnachtsmärkte brächen nun zum Jahresende weitere Umsatzgaranten weg. „Wir hatten die Kisten dafür schon gepackt.“ Dass die produzierte Ware nun erst einmal liegen bleibe, sei auch ein Problem für sich. Die Produktion würde gedrosselt, der Betrieb nutzt Kurzarbeit für die Mitarbeiter. Dennoch zieht Wächter kein grundsätzlich negatives Jahresfazit.

Touristen sind ein Umsatzfaktor

„Es ist durchwachsen, man kann schon sagen: ein schlechtes Jahr“, aber dennoch habe es Lichtblicke gegeben. Da viele Deutsche in diesem Jahr die Ostseeküste als Urlaubsziel wählten, habe die „Echt Bürgel“-Filiale in Binz auf der Insel Rügen zum Beispiel bis in den Oktober hinein so viel Umsatz gemacht wie noch nie. Auf der anderen Seite fehlten im Berliner Fachgeschäft dagegen die sonst zahlreichen Touristen fast völlig. Auch in Bürgel selbst ging es auf und ab. Der Töpfermarkt in der Stadt musste ausfallen, anderswo hingegen, fanden solche Märkte statt – etwa in Neukirch oder Halle, erläutert Wächter. Dafür sei der vorangegangene Tag der offenen Töpfereien in Bürgel im Juni sehr gut besucht gewesen. Der Geschäftsführer sieht es nüchtern: „Sobald Corona vorbei ist, geht es wieder normal weiter“, ist er sich sicher.

Verkauf, Gespräche, Absprachen

Am 14. November 2020 steht in Bürgel ein Tag der offenen Töpfereien an. Foto: Martin Schöne

Nun hoffen die teilnehmenden Töpfereien am Samstag in Bürgel auf das Interesse der Kunden. In Bürgel seien das alle, unter anderem die Töpfereien Reichmann, Frömel, Greiner – im Ortsteil Thalbürgel die Töpferei Schubert oder in Rodigast die Töpferei Klein. Es werde zwar kaum möglich sein, den Töpfern in der Werkstatt bei der Arbeit über die Schulter zu schauen, das würden die Hygienekonzepte kaum hergeben. Dennoch, so erläutert es Falk Wächter, biete der Tag der offenen Töpfereien auch unter diesen Bedingungen Gelegenheit für Einkauf, Verkaufsgespräche, Nachfragen oder auch einen ersten Austausch über mögliche Töpferkurs-Teilnahmen, wenn diese im kommenden Jahr wieder möglich sind – etwa das Kindertöpfern in Bürgel.

„Ich würde es als eine Art Vorgeschmack auf den deutschlandweiten Tag der offenen Töpfereien im März beschreiben“, sagt Falk Wächter mit Blick auf diesen Samstag.

Tag der offenen Töpfereien in Bürgel; Samstag, 14. November 2020, 10 bis 17 Uhr