Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ein Stück Eisenberg im Marschgepäck der Geraer Soldaten

Ein Stück Heimat soll die Soldaten der Eisenberger Patenkompanie vom Pionierbataillon 701 in Gera auf ihrem nächsten Auslandseinsatz begleiten. Bürgermeister Michael Kieslich (CDU) hat auf dem Neujahrsempfang der Kreisstadt des Saale-Holzlandes den Gästen aus der Patenkompanie eine Ortstafel von Eisenberg überreicht.

Sie soll Ende der kommenden Woche mit auf Reisen gehen, wenn die Soldaten aus der Kaserne auf dem Hain in Gera zu einem Nato-Auslandseinsatz in Litauen ausrücken. Beim Einsatz im Baltikum vor der Grenze zu Russland soll die Ortstafel aus der Patenstadt Eisenberg den Soldaten ein Stück Heimatgefühl vermitteln, erklärte der Bürgermeister.

Spenden aus Eisenbergfür das Soldatenhilfswerk

Für sechs Monate sei der Einsatz der Bundeswehrsoldaten aus der Eisenberger Patenkompanie in Litauen geplant, informierte der Kompaniechef Daniel Schmidt auf dem Empfang. Wenn sie – so sei es geplant – wieder zurückgekehrt sind, solle die Ortstafel an der Unterkunft der Kompanie in der Kaserne auf dem Hain in Gera einen würdigen Platz finden.

Die Patenschaft zwischen der Stadt Eisenberg und der 3. Kompanie des Pionierbataillons 701 war unter Amtsführung von Bürgermeister Kieslich vom Stadtrat beschlossen worden. Im September 2019 wurde die mit einem festlichen öffentlichen Appell auf dem Eisenberg Marktplatz besiegelt.

Kompaniechef Schmidt bedankte sich auf dem Neujahrsempfang bei den Eisenbergern für die Unterstützung, die sie der Bundeswehr zuteil werden lassen. So seien am Stand der Patenkompanie auf dem Eisenberger Nachtweihnachtsmarkt 2019 erfolgreich Spenden gesammelt worden für das Soldatenhilfswerk. „1430 Euro haben die Eisenberger für das Hilfswerk gespendet“, informiert Major Schmidt voller Dank.