Ein Tauschschrank für Eisenberg

Eisenberg. Nicht nur um den Tauschschrank wird sich gekümmert, auch das Projekt „Meilenstein“, das sich als Beschäftigungsprojekt an Langzeitarbeitslose richtet, betreut die ÜAG Jena.

Mit ein paar Büchern, Spielzeug und Gläsern ist er schon ausgestattet, der neue Tauschschrank in der Carl-von-Ossietzky-Straße in Eisenberg. Nicht mehr gewollte, aber noch brauchbare Dinge können hier abgegeben und eingetauscht werden. „Es ist ein kleiner Beitrag zum Umweltschutz und ein kleiner Beitrag, bewusst zu leben“, sagt Michael Strosche, Leiter vom Bereich Arbeit der ÜAG, einem Anbieter für Bildungs- und Arbeitsmarktdienstleistungen mit Hauptsitz in Jena. Seit Januar verfügt das Unternehmen auch über einen Standort in Eisenberg. Einen weiteren Sitz hat die Firma zudem in Kahla. Nicht nur um den Tauschschrank wird sich in der Carl-von-Ossietzky-Straße gekümmert, auch das Projekt „Meilenstein“, das sich als Beschäftigungsprojekt an Langzeitarbeitslose richtet, liegt in der Hand der ÜAG. Die Maßnahme mit Zuwendung durch die Jobcenter ist nicht neu, weiß Strosche. Man habe es von dem vorherigen Träger, dem Deutschen Caritasverband, übernommen und nahtlos weitergeführt. Dabei sollen sinnvolle Dinge hergestellt und an die Gesellschaft zurückgegeben werden. So gibt es in den Räumlichkeiten unter anderem eine Fahrradwerkstatt, in der alte Drahtesel wieder aufpoliert und fahrbar gemacht werden, eine Tischlerei, in der etliche kreative Holzutensilien gefertigt werden und einen Raum für Kreativarbeiten. Fachanleiter Rainer Kriewitz zeigt einen Demenzkalender aus Holz, ein Puppentheater, Vogelhäuser in verschiedenen Ausführungen, ein hölzernes Geschicklichkeitsspiel für Kinder und vieles mehr.

Sozialpädagogin und Fachanleiter vor Ort

Im Rahmen des Projektes "Meilenstein" der ÜAG am Standort Eisenberg wird unter anderem in dieser Werkstatt gearbeitet. So zum Beispiel beim Bau eines Vogelhauses. Foto: Julia Grünler

Das Projekt ist für maximal 15 Teilnehmende gedacht, so Strosche. Die Zuweisungsdauer betrage ein halbes Jahr, könne jedoch auf bis zu maximal zwei Jahre verlängert werden. Als ÜAG arbeite man mit Langzeitarbeitslosen schon seit 33 Jahren. Neben Fachanleiter Rainer Kriewitz ist auch Sozialpädagogin Nadja Kreller für die Menschen im Rahmen des „Meilenstein“-Projektes in Eisenberg da. Neben einer sinnstiftenden Tätigkeit, sei es auch wichtig Kontakte zu anderen zu finden. Die ganz individuellen Sorgen und Nöte der Menschen würden eine Sozialpädagogin vor Ort erforderlich machen. Durch die Arbeit im Projekt werde zum Beispiel die Fingerfertigkeit gefördert, was wichtig sei, erklärt Rainer Kriewitz. Viele würden es nach der Maßnahme schaffen, Hilfe in Anspruch zu nehmen. Die Gesellschaft fange kranke Menschen oder die, die Probleme haben seiner Meinung nach einfach nicht auf. „Ich lerne wenige kennen, die nicht arbeiten wollen, sondern nur welche, die vom System ausgespuckt wurden“, erklärt er.

Mit Blick auf den Tauschschrank, hoffe man darauf, das der Schrank von den Eisenbergerinnen und Eisenbergern gut angenommen werde. „Wir kümmern uns darum, dass die Fläche sauber bleibt“, sagt Strosche. Es sei jedoch auch wichtig, dass bewusst hingegangen werde, ohne Zerstörung oder Müll zurückzulassen. „Wir hoffen, dass er lange hält, viel Freude bringt und wenig Ärger“, so Michael Strosche. Besonderer Danke gehe zudem an die Rittal Foundation, die als Basis einen wetterfesten Schaltschrank zur Verfügung gestellt habe.