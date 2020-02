Ein Trio braut jetzt Bier

Als Jens Adomat erfuhr, dass sein bisheriger Braumeister Thomas Schröder die Ziegenmühle verlassen werde, herrschte bei ihm kurzzeitig schon eine gewisse Leere. „Das ist aber völlig normal. Wir sind ein kleines Team hier. Wir hatten Pläne, Thomas und ich hatten uns auch bewusst zusammen für einen Auszubildenden entschieden. Und jetzt mussten wir uns im Bereich Brauerei personell neu aufstellen“, sagte der Inhaber der Ziegenmühle.

Schröder war eines der Gesichter des Brauereigasthofes im Zeitzgrund, auch in der Außendarstellung brachte man ihn mit der Ziegenmühle in Verbindung.

Doch Adomat musste nicht lange trauern über die Personalie. Er bekam nicht nur die Bewerbung von Aron Oertel (22) auf den Tisch, der mit einem Notendurchschnitt von 1,2 als einer der Jahrgangsbesten seine Ausbildung zum Brauer und Mälzer am Beruflichen Schulzentrum für Agrarwirtschaft und Ernährung in Dresden beendete. Man wurde sich auch schnell einig. Dass es Oertel ernst meint, sieht man an dem Schritt, seinen bisherigen Lebensmittelpunkt von Greiz nach Hermsdorf zu verlegen. „Als klar war, ich bekomme den Job, war klar, dass ich in die Nähe des Zeitzgrundes ziehen werde“, sagte Oertel.

Seit dem 20. Januar gehört er zum Ziegenmühlen-Team. Parallel entstand auch der Kontakt zu Michael Scharch (35) aus Schleiz. „Herr Scharch wurde mir empfohlen von einem Nachbarn. Er kannte ihn und er kannte auch seine Qualitäten und beruflichen Ambitionen“, sagte Adomat über die Anfänge der Zusammenarbeit mit dem Braumeister. Das war Mitte Dezember.

Einen knappen Monat später hat der Alltag längst Einzug gehalten in der Brauerei im Zeitzgrund „Das neue Team hat sich gefunden. Die drei jungen Männer können gut miteinander. So sehr ich damals schon enttäuscht war, als ich die Nachricht von Thomas Schröder bekam, so sehr freue mich auf die künftige Zusammenarbeit“, sagte Adomat.

Gutes Vertriebsnetzwerk

Scharch ist selbstständig. Er ist Braumeister. Er stellt in Schleiz in einer kleinen Manufaktur Frucht- und Blütenweine, feine Liköre und Marmeladen sowie Bier her. Ab Januar besucht er ein-, zweimal pro Woche die Ziegenmühle und gibt seine Erfahrungen an Aron Oertel und Rene-Marcel Hartwich weiter. „Ganz nebenbei hat sich herausgestellt, dass Herr Scharch über ein gutes Vertriebsnetzwerk verfügt. Für uns öffnen sich damit plötzlich ganz neue Türen, an die wir vor einem halben Jahr noch gar nicht gedacht haben“, sagte Adomat.

Große Stücke hält Adomat auch auf seinen Auszubildenden Rene-Marcel Hartwich (21). Er stammt aus dem niedersächsischen Hildesheim, wohnt aber seit geraumer Zeit im Jenaer Stadtteil Löbstedt.

„Herr Hartwich ist aus meiner Sicht schon sehr weit in Sachen Braukunst“, sagte Adomat. Durch die neue personelle Konstellation in unserer Brauerei lernt er Dinge kennen, die andere in seiner Lehrklasse erst im dritten Lehrjahr lernen. Er wird stärker eingebunden in den gesamten Brauprozess. Er bekommt mehr Verantwortung übertragen. „Wir gehen fest davon aus, dass Herr Hartwich sein Lehrziel nicht erst nach den drei Jahren schafft, sondern schon nach zweieinhalb Jahren“, sagte Adomat.