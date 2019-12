Ein Weihnachtsbaum zum Aufessen im Tiergarten Eisenberg

Knäckebrot, Möhren und Äpfel – es ist nicht der klassische Christbaumschmuck, mit dem Lisa Unger und Mandy Hanf im Tiergarten Eisenberg den Weihnachtsbaum schmücken. „Zum Jahresabschluss schenken wir traditionell einem Tier, das in den vergangenen Monaten eine besondere Geschichte hatte, einen essbaren Baum“, erzählt Tiergarten-Leiter Mathias Wiesenhütter. In diesem Jahr darf sich Eseldame Bonny über dieses Geschenk freuen, die sich gleich eine Möhre vom Baum stibitzt.

Mit Zahnschmerzen in die Tierklinik

Dass das Tier heute wieder so gut zubeißen kann, sei in den vergangenen Monaten nicht die Regel gewesen, sagt Mathias Wiesenhütter, Bonny habe massive Zahnprobleme gehabt: „Und was Zahnschmerzen sind, weiß doch jeder von uns.“ Aufgrund zu enger Zahnzwischenräume habe sich ständig Heu darin verfangen, was zu schwerwiegenden Problemen führte. „Sie hatte ständig eine dicke Backe.“ Zweimal musste Bonny daher in diesem Jahr in die Tierklinik nach Leipzig gebracht werden. „Dann haben wir ihre Fütterung umgestellt und geben ihr jetzt nur noch sogenannte Heucobs, also Heu-Pellets“, sagt Wiesenhütter. Das sei kurzfaserig und verfange sich nicht mehr in den Zähnen. „Die Pellets sind etwas teurer als normales Heu, dafür spare ich mir die Tierarztkosten.“

Baumpflege in diesem Jahr ein Kostenfaktor

Ein Kostenfaktor sei in diesem Jahr vor allem die Baumpflege gewesen, drei Mal musste eine Spezialfirma anrücken, um Totholz aus den großen Buchen zu entfernen, die extrem unter den regenarmen Sommern gelitten haben. Aktuell laufen Arbeiten rund um die Zooschule. „Das musste vor den Feiertagen unbedingt noch erledigt werden, denn in diesem Gebiet herrscht der meiste Besucherverkehr“, so der Tiergarten-Leiter. Im Zooschul-Gebäude ist unter anderem der Toilettentrakt für die Besucher untergebracht. Bereits abgeschlossen ist die Not-Reparatur an einer Steinkauz-Voliere, hier seien Balken völlig verfault gewesen. Die Steinkauz-Zucht ist in diesem Jahr ein voller Erfolg gewesen: „14 Jungvögel - so viele hatte kein anderer Züchter.“

Unruhiger Winterschlaf für die Schildkröten

Zum Ende des Jahres kehrt im Tiergarten nun etwas mehr Ruhe ein, nur die Schildkröten halten aber auch tatsächlich Winterschlaf. Allerdings sorgen die aktuell frühlingshaften Temperaturen für unruhige Träume. „In der Regel hat der Raum, in dem sie stehen, vier bis fünf Grad“, sagt Mathias Wiesenhütter, momentan sei es aber deutlich wärmer. „Dadurch kommen sie nicht zur Ruhe und verbrauchen viel Energie.“ Gefüttert werden die Tiere während ihres Winterschlafes allerdings nicht - „Wir müssen das einfach beobachten.“

Wer zum Verdauen der Weihnachtsgans einen Besuch im Tiergarten plant, ist jederzeit am Geyersberg willkommen. Bis auf Heiligabend und Silvester gelten die regulären Öffnungszeiten.

Der Tiergarten hat täglich von 8 bis 17 Uhr geöffnet, letzter Einlass ist 16 Uhr. Heiligabend und Silvester sind Besucher von 8 bis 12 Uhr willkommen, letzter Einlass 11 Uhr