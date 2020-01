Einbrecher haben in Hainspitz einen Tresor gestohlen. (Symbolbild)

Hainspitz. Einbrecher sind auf ein Firmengelände in Hainspitz eingedrungen und haben schwere Beute mitgenommen.

Einbrecher stehlen 500-Kilo-Tresor in Hainspitz

Einbrecher haben in der Nacht zu Freitag einen 500 Kilo schweren Tresor aus einer Firma in Hainspitz (Saale-Holzland-Kreis) gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, hätten die Täter einen Zaun durchgeschnitten und seien so auf das Gelände gelangt.

Die Unbekannten haben – nach Vermutungen der Polizei mit einem Hubwagen der benachbarten Firma – einen Tresor aus dem Büro transportiert und in ein Auto geladen. In dem Tresor befand sich eine große Meng Geld und Schlüssel von Lieferfahrzeugen und Kundenobjekten.