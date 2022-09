Einbrecher stiehlt Geldbörse aus Haus in Crossen und hebt über 1000 Euro ab

Crossen. Aus dem Haus eines 61-Jährigen stahl ein Einbrecher die Geldbörse. Mit der EC-Karte hob der Täter anschließend über 1000 Euro ab.

Ein Unbekannter stahl am Samstagvormittag aus dem Keller eines Wohnhauses in der Zeitzer Straße in Crossen eine Geldbörse mit Geldkarten, sowie 350 Euro Bargeld. Laut Polizei wurde der Täter von dem geschädigten 61 Jahre alten Hausbesitzer noch beim Verlassen des Hauses gesehen. Allerdings nahm er an, dass es sich bei der Person um einen Postboten handelte.

Mit den Geldkarten hob der Einbrecher wenig später 1850 Euro ab.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

30 bis 40 Jahre alt

170 bis 175 cm groß

mehrere Tätowierungen auf dem rechten Unterarm

zur Tatzeit bekleidet mit dunklem Basecap, dunklem T-Shirt und dunkler Hose

Hinweise zum Täter und dem Diebstahl bitte an die Polizei unter der Telefonnummer 036428-640.

