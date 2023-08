Eine Hundeschule aus Gera zu Gast in Hermsdorf

Besuch der Hundeschule "Wahnsinns-Hunde" in der Grundschule "Friedensschule" in Hermsdorf. Im Bild gibt einer der Vierbeiner Schülerin Lenja High Five.

Hermsdorf. Warum 68 Hortkinder der Friedensschule in Hermsdorf mit Hunden auf Tuchfühlung gehen

Ein schwarzes Fell von Kopf bis Fuß und gerade einmal elf Wochen alt ist Riesenschnauzer „Fritz“, der munter in etliche neugierige Kindergesichter blickt. „Fritz soll auf unser Haus, unseren Garten und auf uns aufpassen“, erklärt seine Besitzerin, während der Welpe zu ihren Füßen im Gras sitzt.

Zum ersten Mal ist Hundetrainerin Sarah Oelsner-Stenke mit ihrer in Gera ansässigen Hundeschule „Wahnsinns-Hunde“ zu Besuch in einer Schule. Gemeinsam mit Mitarbeiterin Yvonne Scheffel, einigen Hundebesitzern, wie zum Beispiel der Halterin von Fritz, und vor allem zahlreichen Vierbeinern geht es für 68 Hortkindern der Grundschule „Friedensschule“ im Kirchgarten in Hermsdorf mit den Hunden auf Tuchfühlung. Durch die Aktion soll den Schülerinnen und Schülern zwischen Klasse zwei und vier der Umgang mit Hunden näher gebracht werden. „Wir sind bemüht in den Ferien verschiedene Angebote zu machen“, sagt Hortkoordinatorin Elvira Pöppich, die den Tag mit der Hundeschule initiiert hat. So würden unter anderem Hunde in der 3. Klasse im Unterricht behandelt, auch gebe es einige Kinder die Angst haben und diese durch den Besuch der Vierbeiner womöglich etwas ablegen können.

Hundetrainerin Yvonne Scheffel steht den Kindern der Grundschule Friedensschule in Hermsdorf mit ihrer Hündin "Akasha" Rede und Antwort. Foto: Julia Grünler

„Wir finden, dass Kinder im Alltag auch bei fremden Hunden wissen sollten, wie sie sich verhalten sollen“, sagt Sarah Oelsner-Stenke. In Gruppen aufgeteilt besuchen die Hortkinder die verschiedenen Hunde und ihre Halter, stellen Fragen und verteilen Streicheleinheiten. Es laufe super, so die Hundetrainerin zwischenzeitlich. „Für unsere Hunde ist das auch etwas Neues“, meint Sarah Oelsner-Stenke zudem. Die Kinder seien sehr interessiert und total brav.

Zwei Euro wurden pro Kind als Aufwandsentschädigung für den Besuch der Hundeschule gezahlt, erläutert Elvira Pöppich. Das Geld gibt die Hundeschule nun an den Verein „Schwierige Felle“ in Buttstädt. Der Verein nimmt Hunde mit Aggressionsproblematik auf.