Eine Kerndebatte unserer Zeit

Martin Schöne über das „Nicht vor meiner Haustür“-Dilemma in Bürgel.

Leicht gemacht hat sich der Stadtrat von Bürgel die Entscheidung nicht. Dem Beschluss zur Aufstellung eines Bebauungsplanes für den Solarpark Agrarflugplatz Göritzberg ging eine facettenreiche Debatte voraus. Es ging um die Zukunft erneuerbarer Energien, den anstehenden Kohleausstieg, die Möglichkeiten lokaler Energieproduktion, die Potenziale der Photovoltaik, die Möglichkeiten, die Bürger naher Siedlungen sowohl am Profit als auch am erzeugten Strom teilhaben zu lassen, sowie die Entwicklung der rechtlichen Rahmenbedingungen in Sachen erneuerbarer Energien.

Es ist letztlich eine der Kerndebatten unserer Zeit, schließlich sind für die Zukunft der Energieversorgung große Veränderungen unausweichlich, wenn der Ausstoß von Kohlenstoff in die Atmosphäre verringert werden muss. Es war interessant, dem Hin und Her im Stadtrat zu lauschen.

OTZ-Newsletter für den Saale-Holzland-Kreis Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Den Kern der Problemstellung brachte letztlich Christian Nitsch von der ULB-Fraktion auf den Punkt. Er finde das Projekt in dieser Konstellation (keine landwirtschaftlich nutzbare Fläche, keine Sichtbarkeit von Göritzberg aus, ein Vorhabenträger aus der Region) im Grunde richtig und gut. Aber wenn er selbst in Göritzberg leben würde, wäre er wahrscheinlich auch dagegen, sagte er. Am Ende läuft es eben immer auf das klassische „Nicht vor meiner Haustür“-Dilemma hinaus.