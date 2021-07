Eine spannende Lesenacht in Königshofen

Königshofen. In der Grundschule Königshofen gab es ein außergewöhnliches Leseabenteuer.

Die Schüler der Klasse 2 aus Königshofen sind ganz eifrige Leseratten. Deshalb trafen sie sich am vergangenen Freitagabend in der Schule, um eine ganze Nacht hindurch zu lesen. Nachdem die Schüler ihr Luftmatratzennachtlager eingerichtet hatten, stärkten sie sich bei einem Würstchenabendbrot für die geplante Leserallye. Es ging darum, 10 Fragen zum Schulhaus zu beantworten, die die Kinder treppauf und treppab führten. Lustig und interessant zugleich, denn auf manche Dinge hatten die Schüler sonst am Tag gar nicht geachtet. Wie schön Königshofen im Halbdunklen wirkt, konnten die Grundschüler dann auf der Nachtwanderung ums Dorf erleben. Anschließend durften die Mädchen und Jungen so lange lesen, wie sie wollten. Manchen fielen aber schon nach einer halbe Stunde die Augen zu. Spaß hatten auch Klassenlehrerin Elke Gräser und die Betreuerinnen Annett Linß und Bettina Elmer.