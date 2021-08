Eine Weide fürs Auge und die Bienen bei Etzdorf

Etzdorf. Die Agrargenossenschaft Buchheim-Crossen hat erstmals eine Blühwiese angelegt – für die Insekten und die Menschen.

Ein Meer von Wiesenblumen erstreckt sich an der Straße von Crossen nach Etzdorf kurz vor der Ortseinfahrt. Blühstreifen gibt es an den Feldern der Agrargenossenschaft Buchheim-Crossen seit Jahren. In diesem Jahr ist auf einer Fläche von 0,8 Hektar erstmals auch eine Blühwiese angelegt worden, sagt Genossenschaftsvorstand Ariane Bretschneider. Die Blühwiese ist nicht nur eine Augenweide, sonder vor allem als Weide für Insekten gedacht, die sich dort in sonnigen Abendstunden laben.

Schilder besagen zudem, dass die Wiese betreten werden darf und man sich Blumen pflücken kann – gegen ein Entgelt in die Kasse des Vertrauens.