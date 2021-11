Meinung: Eine Wiese macht Schule

Angelika Munteanu über eine schöne Art des Umweltschutzes.

Über den Sommer war die Blühwiese am Rand von Etzdorf zu einem Mekka geworden: für Insekten, für die sie hauptsächlich angelegt wurde, aber auch für viele Menschen, die sich am farbenprächtigen Anblick erfreuen und gegen einen Obolus einen Strauß für daheim pflücken wollten.

Inzwischen macht die Wiese, umweltbewusst angelegt von der Agrargenossenschaft Buchheim-Crossen, Schule weit über die Ackerfläche hinaus. Wie solch eine Blühwiese angelegt und bewirtschaftet werden kann, das will jetzt auch die Gemeinde Rauda bei den Agrargenossen in Erfahrung bringen. Um das Dorf für die Bewohner und radwandernde Besucher zu verschönern und um einen wertvollen Beitrag für den Insektenschutz zu leisten – und damit letztlich auch für Gärtner am Rand des Mühltals.

Da die Debatte darum, ob der Sportplatz auch zum Blumenfeld umfunktioniert werden soll, zugunsten des Fußballrasens beigelegt ist, sollte das Vorhaben der Raudaer mit Unterstützung der „Natura 2000“-Station im kommenden Frühjahr zweifelsohne gelingen. Um den Pflegeaufwand muss sich die klamme Gemeinde wenig Sorgen machen: Blühwiesen werden als Futter für die Tiere nur selten gemäht.