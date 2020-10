Eine Zeitkapsel für Bürgeler Senioren-Wohnpark

Beim Bau der Wohnparkanlage für Senioren im Bürgeler Gewerbegebiet In den Satteln hat die Errichtung der Wände des künftigen Haupthauses begonnen. Diese Gelegenheit nutzte am Dienstag die Initiatorin des Projektes und Inhaberin des Pflege-Unternehmens Köber, Henrike Köber, um eine Zeitkapsel ins Mauerwerk einsetzen zu lassen. Das sei ein Schritt, um dem Haus eine Persönlichkeit zu verleihen, erläuterte sie vor Ort.

In dem grünen Behältnis fänden sich neben einer OTZ-Ausgabe vom Dienstag ein persönlicher Brief an den Finder, ein Foto ihrer Familie und ein kleiner Glücksbringer, der seit Beginn der Planungen zu der Komfortwohnanlage für Senioren im Jahr 2013 auf ihrem Schreibtisch gelegen habe.

Anfang 2022 soll der erste Bauabschnitt fertig sein. Foto: Martin Schöne

„Man macht das ja eigentlich, damit irgendwann jemand die Kapsel findet“, sagte Köber auf der Baustelle. „Gleichzeitig hofft man aber auch, dass es sehr lange dauert.“ 100 Jahre seien nicht viel für ein Haus. Sie hoffe, dass die Anlage nach Fertigstellung viele Jahrzehnte bestehen wird, womöglich mehrere Generationen ihrer Familie überdauere. Dennoch könne es ja sein, dass nach langer Zeit nicht mehr ersichtlich ist, für welchen Zweck das Gebäude ursprünglich gebaut worden sei. Der Finder der Kapsel würde dann dank des Briefes erfahren, mit welchen Gedanken dieses Projekt einmal gestartet worden ist.

Zusammenspiel von Bungalows und Haupthaus

Die Baustelle in Bürgel. Foto: Martin Schöne

Der Bauleiter der Eisenberger KGW Bau GmbH, Marco Herzig, sägte einige Mauersteine so zu, dass die Zeitkapsel darin eingebettet werden konnte. Laut Henrike Köber ist die Fertigstellung des ersten Bauabschnittes mit den ersten Bungalows, einem Stück Straße und dem Haupthaus für den Jahresanfang 2022 geplant. Das Konzept funktioniere nur über das Zusammenspiel der separat angelegten Häuschen mit dem Haupthaus als Servicezentrale, welche die Pflege-Ansprechpartner beherbergen soll.

Seitdem der Bau sichtbar begonnen habe, fragten viele Interessierte beim Unternehmen nach. Dieser Zuspruch mache sie stolz. „Ich empfinde es auch als Bestätigung, dass wir auf dem richtigen Weg sind“, so Köber.