Einladung zum Kinderkleiderbasar in Schkölen

Schkölen. Der Schulförderverein Schkölen veranstaltet am Samstag, 26. Juni, 12 bis 16 Uhr, einen Kinderkleiderbasar in Schkölen.

Aufgrund der Corona-Vorschriften findet der Basar im Freien am Rittergut hinter der Stadtverwaltung statt. Die Verkäufer bieten Sommerbekleidung, Schuhe und alles rund ums Kind an. Auch werden Bratwürste und Kuchen verkauft und Kinderschminken angeboten. Auch die „Eisfreunde“ bieten Eis, Waffeln und Kaffee an.