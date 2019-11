Eisenberg. Am heutigen Dienstag proben Einsatzkräfte in Eisenberg für den Ernstfall. Es kann zu Verkehrsbehinderungen kommen.

Einsatzkräfte proben Ernstfall in Eisenberg

Wie die Polizei mitteilte, wird am heutigen Dienstag in Eisenberg für den Ernstfall geprobt. Es werde eine fiktive schwere Straftat simuliert und deren Bekämpfung in der ehemaligen Landesaufnahmestelle Eisenberg in der Saasaer Straße durch Polizeikräfte geprobt.

Dadurch kann es am Dienstagnachmittag zu kurzzeitigen Verkehrsbehinderungen kommen.