Einsatzübungen bei Jubiläumsfeier der Feuerwehr Reichenbach

Reichenbach. Bei der Jubiläumsfeier der Feuerwehr Reichenbach waren nicht nur Kameraden aus Nachbargemeinden dabei

Die Feuerwehr Reichenbach feierte am vergangenen Wochenende mit einem kleinen Fest auf dem Reichenbacher Sportplatz ihren 95. Jahrestag der Gründung im Jahr 1928. Viele Familien aus Reichenbach folgten der Einladung und erlebten einen bunten Nachmittag rund um die Feuerwehr. Für die Jüngsten waren Hüpfburgen aufgebaut, es konnte sich beim Zielspritzen ausprobiert, Kutschfahrten auf dem Sportplatz oder mit den Holzbauklötzen Türme und andere Bauwerke erstellt werden.

Neben den eigenen Feuerwehrfahrzeugen waren die Feuerwehr Hermsdorf mit der Drehleiter und dem Tanklöschfahrzeug sowie die Feuerwehr St. Gangloff mit dem Löschgruppenfahrzeug und dem Kleinlöschfahrzeug anwesend. Die Besucher nutzen die Gelegenheit mal hinter die Kulissen und in die Feuerwehrfahrzeuge hinein zu schauen. Die Gemeinde Reichenbach gratulierte dem Feuerwehrverein und übergab einen Scheck in Höhe von 500 Euro an den Verein für die Arbeit im Feuerwehrwesen. Auch die Partnerfeuerwehr aus dem fränkischen Großbellofen war mit einer Abordnung der Einladung gefolgt und übergab ein kulinarisches Geschenk.

Unfall bei Übungsbrand

Gegen 16 Uhr qualmte dann ein kleines Holzhaus mitten auf dem Sportplatz. Ortsbrandmeister Norman Fuchs erläuterte den Besuchern, wie sich ein Brand entwickelt, welche Farben der Qualm hat und wie die Flammen dann auf Wand und Dach übergreifen. Dann gab es das Signal für die Einsatzabteilung und die Löschgruppe führte vor, wie man einen Brand bekämpft. Selbst ein ungeplanter Schlauchplatzer zeigte den Besuchern, dass die Feuerwehr damit souverän umgeht und schnell Ersatz schaffen konnte. Nach wenigen Minuten war der Brand dann unter Kontrolle und gelöscht. Die rund 300 Besucher feierten dann bis in den späten Abend bei Kaffee und Kuchen, Zünftigen vom Rost und gekühlten Getränken aus der Freiluftbar.