In der Einkaufsmeile Steinweg in der Innenstadt von Eisenberg wird ab 21. Februar gebaut..

Eisenberg. Neuer Hausanschluss für Gas wird verlegt.

Zu einer neuerlichen Verkehrseinschränkung wird es ab Montag in der Einkaufsmeile Steinweg in Eisenberg kommen. Darüber hat die Untere Verkehrsbehörde in der Stadt Eisenberg informiert.

In der Zeit vom 21. Februar bis zum 4. März werden im Bereich der Hausnummer 17 Tiefbauarbeiten ausgeführt. Im Auftrag der Netzgesellschaft Eisenberg wird ein Hausanschluss für Gas neu verlegt.