Eisenberg: Auch Kulturausschuss lehnt Abbau von Stahlbrücken über den Steinweg ab

Nach dem Bauausschuss hat auch der Kulturausschuss von Eisenberg einem Antrag der Stadtratsfraktion vom Bund der Selbstständigen (BdS) eine Absage erteilt: Die Stahlgerüstbrücken, an denen im Steinweg zum Beispiel zur Weihnachtszeit leuchtende Sterne angebracht sind, bleiben bis auf Weiteres stehen.

Die BdS-Fraktion hatte gefordert, die Befestigungsbrücken für Schmuck, die an mehreren Stellen den Steinweg überspannen, nur zeitnah zu städtischen Festen und Veranstaltungen auf- und danach wieder abzubauen. Gerade in diesem Jahr, wo Mohrenfest oder Landmarkt coronabedingt nicht stattfinden konnten, stünden die Stahlgerüstbrücken unschön im Steinweg. „Die Brücken sind ohne Schmuck hässlich und verunstalten den Steinweg“, heißt es im Antrag vom BdS.

Nachdem das Thema bereits im Juli dieses Jahres im Stadtrat diskutiert wurde, hatte man den BdS-Antrag zunächst zur Beratung in den Bau- und den Kulturausschuss verwiesen. „Die klare Empfehlung aus dem Bauausschuss lautet, die Brücken stehen zu lassen“, erinnerte Bürgermeister Michael Kieslich (CDU).

BdS: Auch ordentliche Dekoration kostet Geld

Bauamtsleiterin Gabriele Daßler hatte zur Sitzung vom Bauausschuss im September vorgerechnet, dass der mehrmalige Auf- und Abbau der Brücken die Stadt zwischen 20.000 bis 25.000 Euro jährlich kosten würde. Der städtische Bauhof könnte diese Arbeiten nicht leisten, wie vom BdS im Antrag gefordert, denn dafür müsste erst die notwendige Technik angeschafft werden.

An den Kulturausschuss richtete der Bauausschuss die Bitte, Ideen für eine mögliche Dekoration der Stahlgerüste zu machen. „Schmücken kostet aber auch Geld“, gab Christian Schmied (BDS) diese Woche im Kulturausschuss zu bedenken. In den vergangenen Jahren seien die Brücken doch auch auf- und abgebaut worden – „20.000 Euro sind dafür eine stolze Summe.“ Ingo Lippert (SPD), der am Kulturausschuss als Stellvertreter für Gerd Hauschild teilnahm, fand das Thema im Bauausschuss ausreichend behandelt: „Die Diskussion dazu war gut, und die Technik wird durch das ständige Auf- und Abbauen nicht besser.“ Christa Lindner, Vorsitzende im Seniorenbeirat Eisenberg und im Kulturausschuss als sachkundige Bürgerin gewählt, erklärte, dass auch der Seniorenbeirat dafür ist, die Brücken stehen zu lassen, „es gibt doch viele Möglichkeiten, diese zu schmücken.“

Eine Dekoration in dieser Größenordnung sei aber von einer Bastelarbeit weit entfernt, sagte Monika von Thaler (BdS). „Hier müsste ein richtiges Konzept her, es gibt Sicherheitsaspekte zu berücksichtigen und es müsste richtig Geld in die Hand genommen werden, sonst wird das nichts, was schön aussieht.“ Michael Kieslich erinnerte an die gelungene Dekoration mit bunten Schirmen zum Mohrenfest 2019, eine Idee der Eisenberger Innenstadtinitiative. „Ich denke, dass das Anbringen von Dekoration günstiger ist als das ständige Auf- und Abbauen der Brücken.“ Die Mehrheit der Ausschuss-Mitglieder trugen diese Meinung mit und stimmten mit sechs Nein-Stimmen bei zwei Ja-Stimmen gegen den Antrag vom BdS.

Nun muss noch der Stadtrat zur Sitzung am 10. Dezember final zum Thema entscheiden.

Meine Meinung: Eine schmucklose Diskussion