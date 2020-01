Eisenberg. Leseratten und andere Interessierte sind am 14. Januar in der Stadtbibliothek willkommen.

Bücherfreunde treffen sich wieder in Eisenberg

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bücherfreunde treffen sich wieder in Eisenberg

Auch im neuen Jahr treffen sich Literaturliebhaber in Eisenberg zum Bücherfreundetreff, das nächste Mal am 14. Januar in der Stadtbibliothek. „Dazu laden wir alle Interessierten ganz herzlich ein und freuen uns auf interessante Gespräche zu spannenden Büchern. Vielleicht lagen unter dem Weihnachtsbaum ja empfehlenswerte Titel?“, meint Leiterin Petra Becher.

Bereits vormerken kann man sich außerdem den Sonntag, 26. Januar. Dann laden die Mitarbeiter zum jährlichen Tag der offenen Tür in die Bibliothek ein. Dort kann dann in allen Räumen gestöbert werden, außerdem gibt es ein Programm für die Kinder.

Bücherfreundetreff am Dienstag, 14. Januar, 19.30 Uhr, Stadtbibliothek