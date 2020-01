Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Eisenberg: „Bufdi“ wirbt für Freiwilligendienst im Wasserturm

Am 31. Dezember 2019 hat Patrick Schilling nach anderthalb Jahren seinen Freiwilligendienst im Jugendzentrum Wasserturm in Eisenberg beendet. Seit 2015 gibt es in der Einrichtung eine Einsatzstelle für den Bundesfreiwilligendienst. Für den jungen Mann habe sich die Zeit gelohnt: „Ich habe ziemlich viel gelernt und mir hat das echt was gebracht.“

Patrick Schilling kennt die Jugendeinrichtung aus eigenen Jugendtagen und hatte schon so manche Veranstaltung dort besucht. Als er im Sommer 2018 den Wasserturm betrat, ging es ihm aber weniger um eine Party, sondern vielmehr um die Vorstellung als sogenannter „Bufdi“, also den Bundesfreiwilligendienst, den er im Wasserturm absolvieren wollte. „Am Anfang war es schon ein bisschen komisch, dort zu arbeiten, wo ich sonst immer nur Besucher in meiner Freizeit war“, so der Eisenberger. Aber dieses Gefühl habe sich schnell gegeben.

Besonders die Begleitung von Kindern und Jugendlichen, die die Einrichtung nachmittags besuchen, habe ihm viel Spaß gemacht. Aber auch andere Tätigkeiten wie der Umgang mit Computern, die Planung von neuen Angeboten für den offenen Bereich oder Aufgaben im Hausmanagement empfand er als sinnvolle und lehrreiche Arbeitsfelder. Nicht zuletzt die geregelten Einsatzzeiten waren ausschlaggebend dafür, dass er ein Jahr später, im Sommer 2019, die Maßnahme um sechs weitere Monate verlängerte.

Als Fazit hat Patrick Schilling viele gute Worte für seinen Arbeitgeber, das Bildungswerk Blitz, Träger der Jugendeinrichtung, übrig. Er könne die Bufdi-Stelle im Wasserturm nur jedem empfehlen, der kollegiale Umgang sei sehr gut und für seine eigene Entwicklung sei die Arbeit als „Bufdi“ auf jeden Fall förderlich gewesen. Diese Einschätzung teilt auch der Leiter des Jugendzentrums, Detlef Poller, der nun eine neue Stelle zu besetzen hat.

Der Bundesfreiwilligendienst im Wasserturm Eisenberg spricht Personen ab 27 Jahre an, die sich mindestens 20 Stunden in der Woche engagieren möchten.

Anfragen und Bewerbungen können ab sofort an Detlef Poller, Jugendzentrum Wasserturm, Ladestraße 2, 07607 Eisenberg, Telefon 036691/869 40 oder per Mail an poller@bildungswerk-blitz.de gerichtet werden.