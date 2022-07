Eisenberg: Busflotte bekommt Verstärkung

Eisenberg. Sechs neue Busse sind für die Jes Verkehrsgesellschaft im Linienverkehr unterwegs

79 Busse gibt es derzeit insgesamt, nun kommen sechs brandneue dazu, folglich können dann einige ältere Busse auch aussortiert werden, erklärt Betriebsleiter Erich Engel während sich die kleine Ansammlung von Menschen durch einen Teil des Fuhrparks der Jes Verkehrsgesellschaft auf dem Betriebshof in Eisenberg bahnt. Feinsäuberlich aufgereiht und geputzt stehen die sechs neuen Fahrzeuge auf dem Hof der Verkehrsgesellschaft in der Sonne. Dann begrüßt Landrat Heller die Anwesenden und eröffnet so die feierliche Übergabe. Es sei ein Termin gewesen, auf den er sich sehr gefreut habe, sagt Heller und dankt dem Freistaat Thüringen für die Fördermittel. Auch Nachhaltigkeit und die Stetigkeit im Nahverkehr seien sehr wichtig, denn die Bürgerinnen und Bürger, die in ländlichen Gegenden leben müssen die Möglichkeit haben in die Stadt zu kommen. Insgesamt 1,6 Millionen Euro wurden für die sechs neuen Mercedes-Benz Citaro Busse ausgegeben, davon waren 420.000 Euro Fördermittel des Landes. Mit den neuen Fahrzeugen könne eine Vielzahl an Fahrgästen befördert werden, insgesamt 534. Doch noch immer gebe es eine große Thematik: „Wer fährt die Busse?“, so Heller. Der Beruf des Busfahrers müsse intensiver beworben werden.

Es wird händeringend gesucht

Anschließend ergreift Geschäftsführer Andreas Möller das Wort. Seit 2014 habe man um die 50 neue Busse angeschafft, vieles sei aus eigener Kraft gestemmt worden, erklärt er. Die sechs Busse seien noch aus dem Förderjahr 2021, ab diesem Jahr werde leider nur noch ein Bus durch den Freistaat gefördert. „Wir halten das für ein falsches Signal“, so Möller über die deutliche Reduzierung der Mittel. An den neuen Bussen für den Regionalverkehr sei die gesicherte Fahrerkabine besonders nennenswert, diese biete dem Fahrer mehr Schutz, nicht nur vor möglichen Infektionen, sondern auch vor Angriffen körperlicher Art. Gerne würde man bei der Jes Verkehrsgesellschaft 96 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigen, doch derzeit gebe es zehn offene Stellen zu besetzen, so Möller zum Personalnotstand. Obendrauf gebe es einen hohen Krankenstand, dies könne zum Teil auch durch die höhere Belastung der zu wenigen Mitarbeiter begründet werden. „Wir suchen händeringend“, so der Geschäftsführer. Man sei sehr auf das Interesse an einer Ausbildung zur Fachkraft im Fahrbetrieb angewiesen. Seit Beginn des Jahres ist die Jes Verkehrsgesellschaft eine Tochter des Jenaer Nahverkehrs und gehört so zur Stadtwerke Jena Gruppe, dort können sich Interessierte zu den Einstiegsmöglichkeiten informieren.

Technische Ausstattung vorgeführt

Disponent Marcel Theumer sitzt normalerweise in der Leitstelle, hilft jedoch auch im Fahrdienst regelmäßig aus. Im Bus führt Theumer die gesicherte Fahrerkabine vor und verweist auf einen kleinen schwarzen Kasten an der Seite eines Busses. Dies sei ein Totwinkelassistent erläutert er, man werde als Fahrer nicht nur optisch mittels Lichtsignalen gewarnt, sondern auch körperlich, da der Fahrersitz dann vibriere. Gerade in einer Stadt wie Jena, in der sehr viele Fahrradfahrer unterwegs seien, sei dies sehr sinnvoll. Auch eine Rückfahrkamera befindet sich nun erstmals in den Fahrzeugen, zudem entsprechen sie dem gegenwärtigen europäischen Abgasstandard Euro sechs. Auch über einen Notbremsassistent, der zur Vermeidung von Auffahrunfällen dient, verfügen die Busse. Mit Elektromobilität habe man sich bereits beschäftigt, dies rentiere sich allerdings aufgrund von diversen Parametern noch nicht, als nächsten Schritt könne sich Möller jedoch die Anschaffung von Hybrid-Bussen vorstellen. Die neuen Busse sind übrigens zwölf Meter lang und bieten Platz für 89 Fahrgäste. Anfang Juni habe man die Fahrzeuge bekommen, mittlerweile seien sie demnach schon im Einsatz und legen täglich zwischen 250 und 400 Kilometer Strecke zurück.