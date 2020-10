Eisenberg. Benefizkonzert mit fröhlicher Musik, Video-Führung durch die Orgel und Quiz in der Stadtkirche von Eisenberg

Derart tiefe Einblicke hat die Orgel in der Eisenberger Stadtkirche St. Peter wohl noch nicht vielen Konzertbesuchern gewährt. Doch dank digitaler Hilfsmittel war es am Erntedank-Sonntag möglich, im Rahmen des Benefizkonzertes „Der will nur spielen...“ hinter die Tasten und Pfeifen zu blicken.