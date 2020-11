Eisenberg: Die Weihnachtsgeschichte aus Lego, Holz oder Papier

Noch versteckt unter goldglänzender Folie steht im Schaufenster von „Schuh Helcig“ auf dem Steinweg eine von über 30 Weihnachtskrippen, die ab Sonntag auf dem ersten Eisenberger Krippenweg entdeckt werden können. „Wir sind froh, dass der Krippenweg zu den wenigen Aktionen gehört, die man trotz Pandemie durchführen kann“, sagt Monika von Thaler.

Sie habe sich die Idee in Jena abgeschaut, als Geschäftsleute in der Adventszeit ihre Schaufenster mit Krippen gestalteten, um die Kundschaft trotz Baustellen vor der Tür zum Weihnachtsgeschäft in die Läden zu locken.

„Krippen sind hier in der Region als Weihnachtsschmuck gar nicht so verbreitet“, weiß Monika von Thaler. In katholisch geprägten Gebieten wie dem Eichsfeld sei das anders. Dennoch hätten sich viele Familien aus Eisenberg, Bürgel und Schkölen gefunden, die ihre Krippen für den Krippenweg zur Verfügung stellen. „Ein großes Dankeschön dafür, denn sie müssen ja so über die gesamte Weihnachtszeit darauf verzichten.“

Die einzelnen Stationen sind auf einem Flyer und einem QR-Code hinterlegt

Angefangen auf dem Marktplatz, zeigt der Krippenweg in zahlreichen Schaufenstern, aber auch in der Stadtkirche und der Katholischen Kirche die Weihnachtsgeschichte in verschiedenster Ausführung. „Von der Miniaturkrippe bis zu 60 Zentimeter großen Figuren ist alles dabei", sagt von Thaler.

Keramik- und Porzellankrippen sind zu sehen, Kinder werden ihre Freude an der Lego-Krippe haben, prachtvolle Stoff- und Holzkrippen sind darunter sowie seltene Papierkrippen aus dem 19. Jahrhundert. „Viele Krippen, die ausgestellt werden, haben auch einen emotionalen Wert für die Besitzer, weil sie damit eine besondere Geschichte verbinden.“

Daher wird zu jeder Krippe eine Beschreibung dazu gestellt, alle Stationen sind auf einem Flyer vermerkt und zusätzlich via QR-Code für das Smartphone erhältlich.

Eröffnet wird der Krippenweg am ersten Adventssonntag, 29. November, um 10 Uhr in der Stadtkirche in Eisenberg mit einem Familiengottesdienst, der von den Familien- und Jugendgruppen sowie den Jungbläsern der evangelischen Kirchgemeinde und Kindern des Johanniter-Kindergartens „Marienkäfer“ gestaltet wird.

Nach der Andacht wird der Gottesdienst auf dem Steinweg und der Friedrich-Ebert-Straße bis hin zur Katholischen Kirche an vier ausgewählten Weihnachtskrippen fortgesetzt.

Eröffnung Eisenberger Krippenweg am Sonntag, 29. November, 10 Uhr, Stadtkirche Eisenberg. Die verschiedenen Stationen sind dann bis zum 10. Januar 2021 zu sehen.