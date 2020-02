Eisenberg: Ein Abschied mit Wehmut

Am 31. März dieses Jahres beendet Elena Köhler nach anderthalb Jahren ihren Bundesfreiwilligendienst in der Galerie des Kunstvereins Eisenberg. Es ist ein Abschied mit Wehmut: „Das war die perfekte Stelle für mich“, erzählt sie. 2015 kam die gebürtige Russin als Spätaussiedlerin nach Deutschland. In ihrer Heimat war sie als Lehrerin für Geschichte und Englisch tätig, arbeitete in einer Zeitungsredaktion und in einer Werbeagentur. „Ich habe schon immer gebastelt, auch ein bisschen gemalt, hatte aber bis dato keine Gelegenheit, mich künstlerisch weiterzuentwickeln.“

In der Galerie ist sie „Mädchen für alles“

Bei der Vorsitzenden des Kunstvereins, Adelheid Bäger, bekommt Elena Köhler freie Hand: „Sie hat gesagt, mach was du willst und das ist genau das, was ich gebraucht habe.“ Fortan hält sie alle Fäden in der Galerie in der Hand, ist quasi Mädchen für alles. Sie koordiniert die Ausstellungen, trifft die Absprachen mit den Künstlern, hilft beim Aufhängen der Bilder und organisiert die Vernissagen dazu. Zusammen mit Adelheid Bäger setzt sie die Idee von den Eisenberg-Magneten um, die sich zum beliebten Souvenir für Touristen entwickelt haben.

Ein Trend: Die Kunst des Acryl-Pourings

„Ich bin auch Sekretärin, Ausstellerin und Kurs-Leiterin“, zählt Elena Köhler auf. Sie unterrichtet Interessierte im Acryl-Pouring, bei dem durch das Kombinieren, Gießen und Bearbeiten von Acryl-Farben einzigartige Bilder entstehen. Eigene Werke in dieser Trend-Technik zeigte sie im vergangenen Jahr bei einer Ausstellung im Kunstverein. Ihre Kurse will sie auch nach dem Ende ihrer Bufdi-Zeit gerne in Eisenberg fortführen. In der Grundschule „Herzog Christian“ leitet sie zusätzlich einmal pro Woche einen Kurs für die Schüler, im Klubhaus in Crossen beginnen im April gleich zwei Kurse im Acryl-Pouring.

Kunstverein sucht nach einem Nachfolger

Ihre Zeit im Kunstverein sei unheimlich wertvoll für sie gewesen. „Ich habe dadurch viele, viele Leute kennen gelernt“, meint Elena Köhler. Sie konnte viele Kontakte knüpfen, die sie auch ihrer neuen Heimat Eisenberg näher gebracht haben. „Wenn ich in Russland zu Besuch bin und dann wieder zurück fliege, dann fliege ich nach Hause.“

Die Mitglieder vom Kunstverein sind nun auf der Suche nach einem Nachfolger oder einer Nachfolgerin für Elena Köhler. Bis Februar 2021 ist die Galerie fest ausgebucht, es gibt also genügend Arbeit. „Jemand hat einmal zu mir gesagt, es ist richtig Leben in die Galerie gekommen, das freut mich sehr“, meint Elena Köhler. Sie bleibt dem Kunstverein natürlich weiterhin verbunden – „Und ich hoffe, dass es auch in der Galerie irgendwie weitergeht.“

Wer sich für den Bundesfreiwilligendienst im Kunstverein Eisenberg bewerben möchte, meldet sich unter Telefon 036691/86 19 48.