Eisenberg: Einblicke in die Arbeit eines Imkers

„Die Bienen bereiten sich jetzt auf den Winter vor und auch wir Imker denken bereits an das nächste Bienenjahr“, sagt Gottfried Schumann vom Imkerverein Eisenberg. Pandemiebedingt musste der Landesverband der Thüringer Imker fast alle Veranstaltungen absagen, nur der Grundkurs zur Ausbildung von Neuimkern habe noch abgeschlossen werden können.

„Ehrenamtlich bilden wir hier in Thüringen jährlich etwa 200 Neuimker aus“, sagt Schumann. Die Ausbildung erfolge dual mit einem Theorieteil und dem praktischen Teil durch einen erfahrenen Imker, der vor Ort im Rahmen einer Patenschaft eine Saison lang die praktische Anwendung des theoretischen Wissens begleitet. „Das alles geschieht ausschließlich ehrenamtlich.“ Ohne ein gewisses Maß an Grundwissen sei ein verantwortungsvoller Umgang mit Bienenvölkern nicht möglich, Versäumnisse hätten letztlich immer die Bienen zu erleiden.

Unbetreute Bienenvölker können gesunde Völker gefährden

Gänzlich unbetreute Bienenvölker gingen spätestens im dritten Jahr zugrunde. „Das ist jedes Mal ein trauriger Vorgang, dessen Folgen sich oftmals auf die stärksten und bestbetreuten Völker in deren Flugkreis auswirkt.“ Denn der Ansteckungsweg mit Krankheiten und Parasiten verlaufe bei Bienen in umgekehrter Richtung: Nicht die kranken Völker exportieren ihr Siechtum, sondern die gesunden, starken und aktiven Völker importieren sich auf der Suche nach wertvollen Vorräten bei kranken und nicht mehr verteidigungsfähigen Bienenvölkern dort grassierende Krankheitskeime und Parasiten.

Wer sich für die Imkerei interessiert, könne den kostenlosen Schnuppertag des Landesverbandes am 26. September in Weimar nutzen, rät Gottfried Schumann. Bienenwissenschaftlerin Pia Aumeier gebe dort eine kurzweilige Einführung in die Bienenhaltung. Wer sich im Landkreis zum Thema informieren möchte, kann zudem im April 2021 an einem Tagesworkshop zum Thema Bienenkunde an der Kreisvolkshochschule teilnehmen, den der Vorsitzende des Imkervereins Stadtroda, Jürgen Gräfe, leitet. Dabei soll es nicht nur um Honigbienen, sondern auch um Wildbienen gehen.

Kostenloser Schnupperkurs zur Imkerei am Samstag, 26. September, 9 bis 17 Uhr, Festhalle Weimar-Tröbsdorf, Am Teichdamme. Teilnahme nur nach bestätigter Anmeldung der Geschäftsstelle des Landesverbandes Thüringer Imker, Telefon 03643/4920401, E-Mail: lvthi@t-online.de. Kontakt zur Kreisvolkshochschule unter Telefon 036601/55472410.