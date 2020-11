Eisenberg: Energieberater wohl nur auf Kundenakquise

Die Pressestelle der Landespolizeiinspektion (LPI) Jena hat auf eine Nachfrage dieser Zeitung zu vermeintlichen Drückerkolonnen geantwortet, die sich am 5. November nach Schilderungen von Bürgern in Eisenberg in den Zeilbäumen und im Mittelganghaus aufhielten. Dort hätten sie sich Zugang zu Wohnungen verschafft und vornehmlich Senioren dazu gedrängt, Energielieferverträge zu unterschreiben.

Es habe in der Tat am vergangenen Donnerstag einen Sachverhalt in der Biberacher Straße in Eisenberg gegeben, schreibt Pressesprecher Daniel Müller. Allerdings weiche dieser von den beschriebenen Schilderungen ab.

Der Polizei zufolge war an diesem Tag ein selbstständiger Energiesparberater im Gebiet unterwegs, um per Haustürgeschäft Kundenakquise zu betreiben.

Hausverwalter verlangt Ausweis zur Legitimation

Ein Hausverwalter habe den Berater um Legitimation gebeten. Der wiederum konnte sich zwar ausweisen, so der Pressesprecher der LPI. Da der Hausverwalter dem Ausweis aber keinen Glauben schenkte, entwickelte sich aber ein verbaler Disput, zu dessen Klärung die Kollegen der Polizeiinspektion Saale-Holzland hinzugezogen worden seien.

„Diese konnten den Sachverhalt sodann aufhellen. Strafrechtliche Handlungen haben sich bei der Prüfung nicht ergeben.“